Atlante está de vuelta: la guía que todo aficionado en Estados Unidos debe conocer

Después de 12 años de ausencia, Atlante vuelve a la Liga MX y miles de aficionados en Estados Unidos reviven una historia llena de identidad

Atlante Tiene Afición En Los Estados Unidos | Claro Sports

Para miles de mexicanos que viven en Estados Unidos, ver el regreso del Atlante a la Liga MX representa mucho más que el ascenso de un equipo al máximo circuito. Es el reencuentro con una parte de su historia.

Los Potros de Hierro, protagonistas de innumerables domingos familiares y de una época dorada del fútbol mexicano, vuelven a competir en Primera División después de doce años de ausencia.

El arranque del Apertura 2026 se dio antes de la final del Mundial 2026 y marca el inicio de una nueva etapa para una institución que busca recuperar protagonismo y reconectar con una afición que nunca dejó de sentirse azulgrana, incluso desde el otro lado de la frontera.

Aunque el regreso del Atlante fue con una sufrida derrota ante Necaxa en la jornada 1, los seguidores en territorio estadounidense tendrán diversas opciones para seguir todos sus partidos durante la temporada.

Un regreso que despierta recuerdos entre la comunidad mexicana

Pocos clubes despiertan tanta nostalgia como el Atlante. Durante décadas fue identificado como el “Equipo del Pueblo”, un club que construyó una relación especial con varias generaciones de aficionados gracias a su carácter combativo y a figuras que dejaron huella en el fútbol mexicano.

Su regreso a la Liga MX pone fin a una ausencia que comenzó en 2014, cuando descendió del máximo circuito.

En esta ocasión, el retorno fue posible gracias a una reestructuración que permitió a la institución adquirir la franquicia de Mazatlán FC y recuperar su lugar entre los equipos de Primera División.

La noticia fue celebrada por miles de seguidores tanto en México como en ciudades estadounidenses con una importante presencia de migrantes mexicanos, como Los Ángeles, Chicago, Houston y Dallas.

Otro elemento que alimenta la ilusión es el regreso del equipo a la Ciudad de México. Los Potros disputarán sus partidos como locales en el Estadio Banorte, un escenario cargado de historia para la institución y para el fútbol nacional. Allí volverán a vivir noches que marcaron generaciones enteras de aficionados.

El nuevo proyecto también apuesta por rostros conocidos. Miguel Herrera asumió la dirección técnica con la misión de devolverle identidad al equipo. Su vínculo con el club no es nuevo: fue campeón como jugador y ahora buscará escribir otro capítulo exitoso desde el banquillo. A su lado aparecen futbolistas experimentados como Óscar Jiménez, Eugenio Pizzuto y Christian “Hobbit” Bermúdez, quien a sus 39 años continúa siendo uno de los grandes símbolos de la institución.

Cómo seguir al Atlante desde Estados Unidos durante el Apertura 2026

Para los aficionados que viven en la Unión Americana, el principal reto será conocer dónde ver cada partido. A diferencia de otros clubes, la transmisión de los encuentros del Atlante dependerá del rival y de la sede donde se dispute el compromiso.

La mayoría de los partidos como local podrán verse en FOX Deportes y mediante plataformas de streaming como Fubo, mientras que los encuentros de mayor convocatoria, especialmente frente a clubes como América, Cruz Azul o Pumas, estarán disponibles en TUDN USA, Univision, la aplicación de TUDN y ViX. Esta combinación permitirá que prácticamente toda la temporada pueda seguirse en español desde Estados Unidos.

Uno de los compromisos más esperados llegará muy pronto. El viernes 24 de julio, Atlante recibirá al América en el Estadio Banorte, un duelo que representa mucho más que tres puntos para la afición azulgrana y que podrá seguirse en vivo por TUDN USA.

Aunque el debut terminó con una dolorosa derrota por 2-1 frente a Necaxa, el resultado quedó en segundo plano para muchos seguidores.

El primer gol de Eugenio Pizzuto, el regreso del escudo azulgrana a la Liga MX y la pasión que volvió a despertar el equipo confirmaron que los Potros han recuperado un lugar especial en el corazón de sus aficionados.

Para la comunidad mexicana en Estados Unidos, seguir al Atlante durante el Apertura 2026 será mucho más que ver un partido de fútbol. Será la oportunidad de reencontrarse con recuerdos de infancia, compartir una tradición familiar y volver a sentir que el “Equipo del Pueblo” galopa otra vez en la máxima categoría del fútbol mexicano.

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