La FIFA pone un alto: este es el descanso obligatorio para los finalistas del Mundial

El organismo protege a los finalistas del Mundial 2026 con reglas obligatorias de descanso antes de regresar a sus clubes

FIFA Tiene Reglamentado El Descanso De Jugadores | Franck Fife | AFP

La gran final del Mundial 2026 marcó el cierre de una temporada excepcionalmente larga para decenas de futbolistas, sobre todo para quienes disputaron el último fin de semana del torneo.

Las selecciones de Francia e Inglaterra que se disputaron el tercer lugar el sábado pasado, así como España y Argentina que jugaron la gran final del domingo, deberán pensar en regresar con sus clubes.

Algunas ligas como la MLS ya regresaron a la actividad incluso antes de finalizar la Copa del Mundo y millones de aficionados ya esperan de vuelta a las figuras de sus clubes.

Sin embargo, la FIFA estableció una medida que busca proteger la salud de los jugadores: quienes participen en la final tendrán derecho a un periodo mínimo de descanso antes de reincorporarse a la actividad profesional.

La decisión responde al creciente número de partidos en el calendario internacional y al desgaste físico que enfrentan las principales figuras del fútbol mundial.

La FIFA garantiza tres semanas de vacaciones tras la final

La imagen de un futbolista levantando la Copa del Mundo suele representar el final perfecto de una temporada. Sin embargo, para muchos jugadores de élite ese momento apenas marca el inicio de otro reto: recuperar el cuerpo después de meses de competencia continua.

Consciente de esa realidad, la FIFA, en conjunto con los sindicatos internacionales de futbolistas, estableció que todos los jugadores que disputen la final del Mundial deberán disfrutar de al menos 21 días consecutivos de descanso, equivalentes a tres semanas completas de vacaciones. Ese periodo comienza inmediatamente después del partido por el campeonato y constituye un derecho que los clubes deben respetar antes de solicitar el regreso de sus futbolistas.

La medida busca reducir el riesgo de lesiones musculares, sobrecargas físicas y fatiga mental, problemas que se han vuelto cada vez más frecuentes debido a la acumulación de torneos nacionales, competencias continentales y compromisos con las selecciones nacionales.

No obstante, la aplicación de esta normativa no es completamente uniforme. La FIFA establece que cada club deberá coordinar de manera individual el regreso de sus jugadores, considerando factores como el calendario de su liga, los compromisos internacionales y los convenios laborales vigentes en cada país.

En otras palabras, todos los finalistas tienen garantizadas sus vacaciones, pero la fecha exacta de reincorporación puede variar dependiendo de las necesidades de cada institución.

El regreso también estará sujeto a reglas para proteger la salud del futbolista

El descanso no termina cuando el jugador vuelve a entrenar. Las recomendaciones de la FIFA continúan una vez que el futbolista se reincorpora a su club, con el objetivo de evitar recaídas físicas durante las primeras semanas de competencia.

Entre las principales directrices figura la obligación de respetar un mínimo de 72 horas de recuperación entre partido y partido, una medida diseñada para disminuir el riesgo de lesiones provocado por la acumulación de minutos. Además, los clubes deberán planificar al menos un día completo de descanso por semana, permitiendo que los jugadores mantengan un equilibrio entre entrenamiento y recuperación.

Otro aspecto relevante es la logística de los desplazamientos. La FIFA recomienda que los equipos tomen en cuenta los viajes de larga distancia, especialmente aquellos intercontinentales, así como las condiciones climáticas de cada sede antes de definir los programas de entrenamiento y competencia.

El objetivo es minimizar el impacto que generan los cambios de horario, el cansancio acumulado y las exigencias físicas propias del calendario moderno.

Estas medidas adquieren una importancia especial en un año como 2026, cuando numerosos futbolistas habrán disputado más de 60 partidos oficiales entre clubes y selecciones. Para muchos de ellos, la final del Mundial fue el último esfuerzo antes de iniciar un breve periodo de recuperación.

En un fútbol donde cada vez se juega más y se descansa menos, la FIFA busca enviar un mensaje claro: proteger la salud del futbolista no es un lujo, sino una necesidad. Las tres semanas obligatorias de vacaciones representan mucho más que un descanso; son una inversión para prolongar la carrera de los jugadores y garantizar que regresen en condiciones óptimas para afrontar una nueva temporada.

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