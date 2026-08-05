El venezolano Moisés Ballesteros arranca su etapa con los Angelinos con un batazo

Moisés Ballesteros mostró madera para jugar Grandes Ligas en su llegada a Los Angels, aunque el marcador no acompañó.

Ballesteros debutó con hit ante Orioles | MICHAEL REAVES / GETTY IMAGES VIA AFP

El venezolano Moisés Ballesteros ya se estrenó con la camiseta de los Los Angeles Angels y dejó una primera impresión que ilusiona a la fanaticada. En su presentación con el nuevo uniforme, el receptor y bateador designado se fue de 4-1 con un par de ponches, en una jornada donde el equipo cayó 1-3 ante los Baltimore Orioles en Camden Yards.

Lo más llamativo llegó desde el primer turno. Apenas se paró en la caja de bateo, Ballesteros conectó un sencillo que ilusionó de inmediato a quienes seguían su debut. El hit llegó en el segundo inning, una línea firme que mandó al jardín derecho y con la que dejó claro que la adaptación a su nuevo equipo no le va a tomar demasiado tiempo. Fue justo el tipo de arranque que cualquier pelotero busca cuando estrena colores, y el criollo lo consiguió sin problemas.

Moisés Ballesteros picks up a single in his first at-bat with the Angels 🥹 pic.twitter.com/JX6oL8po0B — Cubs Zone (@CubsZone) August 4, 2026

Un debut con sabor a esperanza para los Angelinos

El venezolano llegó a Los Angeles el 3 de agosto como parte de la transacción que envió al relevista Ryan Zeferjahn a los Chicago Cubs, en un movimiento que también incluyó al lanzador de Ligas Menores Mason McGwire. Se trata de una apuesta clara de la organización angelina por talento joven con techo ofensivo, y el zuliano llega con el cartel de haber sido top prospecto y integrante del Top 100 de las Mayores antes de esta temporada.

La gerencia de los Angelinos vivió una fecha límite de cambios bastante movida, y Ballesteros no fue la única cara nueva que llegó al roster. Estas son algunas de las incorporaciones que también se sumaron al equipo en el mismo periodo:

Moisés Ballesteros , receptor/bateador designado, procedente de los Cachorros de Chicago.

, receptor/bateador designado, procedente de los Cachorros de Chicago. Mason McGwire , lanzador derecho de Ligas Menores, también parte del trueque con Chicago.

, lanzador derecho de Ligas Menores, también parte del trueque con Chicago. Arjun Nimmala , prospecto shortstop, llegado desde Toronto en el cambio de José Soriano.

, prospecto shortstop, llegado desde Toronto en el cambio de José Soriano. Nacho Alvarez Jr., infielder, adquirido de Atlanta en la transacción del relevista Brent Suter.

Más allá del resultado final, el debut de Ballesteros da un poco de oxígeno a un equipo que marcha el la última plaza del oeste de la Liga Americana con marca negativa de 43-770 y con registro de apenas 2 victorias y 8 derrotas en sus últimos 10 compromisos.

Cade Povich fue la gran figura de la noche en Camden Yards

Si hay algo que le restó brillo a la noche de Ballesteros fue la actuación del zurdo Cade Povich, quien resultó prácticamente intratable para la ofensiva angelina. El pitcher de los Orioles, recién llamado desde Triple-A Norfolk para tomar el lugar de Dean Kremer en la rotación, trabajó seis entradas completas sin permitir carreras, otorgando apenas una base por bolas y ponchando a siete rivales en el proceso. Fue la mejor salida de Povich en mucho tiempo, algo que él mismo no había logrado desde septiembre de 2024.

El respaldo ofensivo llegó por cuenta de Pete Alonso, quien remolcó dos carreras con un sencillo clave en el tercer inning, y de Tyler O’Neill, que amplió la ventaja con un jonrón de emergente en el octavo. Con ese marcador, los Orioles se llevaron el primer duelo de la serie con pizarra de 3-1.

En cuanto a los números de Ballesteros en la temporada, el venezolano llega a Los Angeles con línea ofensiva de .231/.302/.381, seis cuadrangulares y seis dobles en 59 juegos disputados con los Cachorros antes de ser enviado a Triple-A el 19 de junio. Ahora, con la nueva oportunidad en el roster de los Angelinos, el reto es demostrar que ese talento ofensivo que lo llevó a ser considerado uno de los bateadores más avanzados de las Menores puede traducirse en resultados sostenidos en Grandes Ligas.

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