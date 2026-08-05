Leagues Cup 2026: ¿dónde ver América vs San Diego EN VIVO en EE.UU.?

Conoce el horario por cada zona de EE.UU., la plataforma de transmisión y cómo llegan ambos equipos a este esperado duelo internacional

América buscará dar un golpe de autoridad en casa / Yuri Cortez / AFP

América inicia su participación en la Leagues Cup 2026 frente a San Diego FC, un partido en el que se medirá uno de los clubes más populares de la Liga MX contra una de las franquicias más recientes de la MLS. Si vives en EE.UU. y no quieres perderte el encuentro, es importante conocer la única forma de seguir la transmisión en vivo.

A diferencia de otros partidos del torneo, el partido América vs San Diego FC no será transmitido por televisión abierta ni por canales de cable en EE.UU. La cobertura será exclusiva por Apple TV mediante el MLS Season Pass, servicio que ofrecerá la señal para todo el país, incluyendo la opción de narración en español.

Horario del América vs San Diego FC en EE.UU. de Leagues Cup

El encuentro se disputará el jueves 6 de agosto de 2026 en el Estadio Banorte (mejor conocido como Estadio Azteca), en la Ciudad de México. El silbatazo inicial está programado para las 10:00 p.m. (ET), 9:00 p.m. (CT) y 7:00 p.m. (PT), por lo que los aficionados en cualquier región de EE.UU. podrán seguir el inicio del partido en el horario correspondiente a su zona.

El conjunto azulcrema llega con confianza tras un sólido comienzo en la Liga MX y es uno de los favoritos para ganar la Leagues Cup. El equipo dirigido por Guillermo Almada permanece invicto luego de vencer 1-0 a Querétaro, empatar 1-1 frente a Atlante y golear 3-0 a Santos Laguna. Además, el regreso de Henry Martín representa un impulso importante para un ataque que busca consolidarse en el torneo internacional.

San Diego FC, por su parte, afronta este compromiso con el objetivo de sorprender como visitante. La escuadra de la MLS registra cinco triunfos, siete empates y seis derrotas en la temporada, aunque llega con resultados alentadores tras derrotar 1-0 a FC Dallas y empatar 1-1 ante Minnesota United, encuentro en el que Anders Dreyer marcó desde el punto penal.

Para el Club América, la Leagues Cup representa una nueva oportunidad para reafirmar su protagonismo frente a equipos de la MLS. La escuadra de Coapa buscará aprovechar el buen momento que atraviesa en el circuito local para comenzar con el pie derecho un torneo que ha ganado cada vez más relevancia en el calendario del fútbol de Norteamérica.

Del otro lado, San Diego FC intentará dar un golpe de autoridad en su primera participación frente a uno de los clubes más exitosos del fútbol mexicano. Un resultado positivo como visitante fortalecería la confianza del equipo y lo colocaría en una posición favorable para avanzar en una competencia donde cada punto puede ser determinante para acceder a la siguiente ronda.

Con dos equipos que atraviesan momentos distintos, el choque promete convertirse en uno de los más atractivos de la primera fase de la Leagues Cup 2026.

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