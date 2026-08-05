Leagues Cup 2026: ¿Dónde ver el FC Cincinnati vs Pumas EN VIVO en EE.UU.?

Los Orange and Blue buscarán confirmar su buen inicio en el torneo ante el conjunto auriazul que necesitará sumar para seguir con vida en la competencia

Cincinnati puede presumir de su gran afición / Jason Whitman / NurPhoto via AFP

El partido de la Leagues Cup 2026 entre FC Cincinnati y Pumas de la UNAM promete ser uno de los duelos más atractivos de la segunda jornada del torneo entre clubes de la MLS y la Liga MX. El encuentro se disputará este viernes 7 de agosto en el TQL Stadium de Cincinnati, con ambos equipos buscando dar un paso importante rumbo a la siguiente fase. Los boletos para este partido ya están a la venta.

El FC Cincinnati vs Pumas comenzará a las 8:00 PM ET / 7:00 PM CT / 5:00 PM PT en EE.UU. Los aficionados podrán seguir la acción mediante el streaming de MLS Season Pass en Apple TV y también por televisión en español a través de UniMás y TUDN.

Cincinnati llega con confianza tras su debut

El conjunto dirigido por Pat Noonan arrancó la Leagues Cup 2026 con una victoria frente a Pachuca, resultado que le permitió colocarse en una posición favorable dentro de la primera fase del torneo. Cincinnati llega, además, con una racha positiva en la MLS, donde mantiene un ataque peligroso y una dinámica ofensiva que lo convierte en un rival complicado en casa.

Con jugadores capaces de generar peligro en transición y un estadio que suele pesar para los visitantes, el equipo estadounidense intentará aprovechar su localía para sumar nuevamente y acercarse a la clasificación.

Pumas busca reaccionar en la Leagues Cup

Del otro lado, el conjunto del Pedregal llega con la obligación de mejorar su panorama, después de su primer compromiso del torneo. El equipo inició su participación en la Leagues Cup con una derrota ante Charlotte FC y ahora necesita encontrar regularidad para mantenerse con aspiraciones dentro de una competencia donde cada punto puede marcar la diferencia.

El cuadro dirigido por Esteban Solari intentará trasladar al escenario internacional la confianza obtenida en Liga MX, donde viene de una contundente victoria ante FC Juárez. La ofensiva auriazul mostró capacidad para generar ocasiones y buscará repetir esa versión frente a Cincinnati.

Con estilos distintos y objetivos similares, Cincinnati y Pumas protagonizarán un choque que mezcla la intensidad del fútbol estadounidense con la tradición del balompié mexicano, en donde estará en juego el pase a la siguiente fase de la competencia.

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