New York City FC vs Santos Laguna: dónde comprar boletos para la Leagues Cup 2026

Te explicamos dónde comprar boletos para New York City FC vs Santos Laguna, qué plataforma elegir y cómo encontrar mejores precios

New York City FC Abre En Casa La Leagues Cup | Jordan Bank | Getty Images vía AFP

El duelo que protagonizarán el New York City FC y Santos Laguna será uno de los encuentros más seguidos de la primera fase de la Leagues Cup 2026 que estrena formato y sedes.

Ambos equipos tienen una buena relación con la comunidad latina que espera en las tribunas un gran encuentro pese a que Santos viene de perder ante el América en la Liga MX.

Si planeas asistir al compromiso, conviene conocer cuáles son las plataformas oficiales para adquirir entradas, qué opciones ofrecen los distintos mercados de venta y cuáles son las estrategias más recomendables para conseguir un mejor precio.

Con una demanda importante por tratarse de un duelo entre la MLS y la Liga MX, comprar con anticipación y utilizar distribuidores autorizados puede marcar la diferencia entre encontrar una buena ubicación o pagar de más.

Las mejores opciones para comprar boletos con garantía

Aunque New York City FC suele disputar sus partidos como local en el Yankee Stadium o el Citi Field, este compromiso de la Leagues Cup se jugará en el Sports Illustrated Stadium, en Harrison, Nueva Jersey, el jueves 6 de agosto a las 7:30 p. m. (hora del Este).

La sede, ubicada a pocos minutos de Manhattan, recibirá a miles de aficionados tanto del club neoyorquino como de Santos Laguna.

La alternativa más recomendable para adquirir entradas sigue siendo Ticketmaster, proveedor oficial del evento y encargado de distribuir el inventario liberado directamente por el club.

Comprar mediante esta plataforma garantiza boletos digitales válidos y evita riesgos asociados con la reventa informal.

Otra opción confiable es el portal oficial de la Leagues Cup, que dirige a los aficionados hacia los canales autorizados por la organización del torneo.

Para quienes buscan comparar ubicaciones antes de decidir, SeatGeek ofrece mapas interactivos del estadio, una valoración de cada asiento mediante su sistema Deal Score y garantía para el comprador.

También existen plataformas de reventa como StubHub, TicketNetwork y HelloTickets. Sin embargo, los precios en estos sitios cambian constantemente según la demanda y la disponibilidad, por lo que conviene revisar cuidadosamente las condiciones de compra antes de confirmar cualquier operación.

Cuánto cuestan los boletos y cuándo conviene comprarlos

El costo de las entradas varía dependiendo de la ubicación dentro del estadio. En los canales principales, las localidades más económicas parten de un rango aproximado de 16 a 18 dólares, mientras que en el mercado secundario pueden encontrarse boletos desde 9 dólares, aunque a ese monto normalmente se añaden cargos por servicio.

Entre las mejores alternativas por relación calidad-precio destaca la Sección 115, considerada una de las opciones más equilibradas del estadio. Quienes prefieran una vista panorámica pueden optar por la Sección 218, mientras que las localidades cercanas al mediocampo, como la Sección 111, ofrecen una experiencia más completa, aunque con un precio superior. El recinto también dispone de espacios accesibles para personas con movilidad reducida.

Los aficionados que viajen en automóvil pueden reservar estacionamiento con antelación, con tarifas que oscilan entre 39 y 99 dólares, dependiendo de la cercanía y los servicios incluidos.

No obstante, una de las opciones más prácticas sigue siendo utilizar el tren PATH, cuya estación de Harrison se encuentra a pocos minutos caminando del estadio y permite evitar el tráfico y el costo del estacionamiento.

Si el objetivo es ahorrar, la experiencia demuestra que las 24 a 48 horas previas al partido suelen ser un buen momento para revisar la reventa autorizada, ya que algunos vendedores reducen sus precios para colocar sus boletos disponibles.

Comparar varias plataformas, activar alertas de precio y verificar que la compra incluya garantía de reembolso son medidas que pueden ayudarte a conseguir una mejor oferta para disfrutar uno de los partidos más atractivos de la primera jornada de la Leagues Cup.

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