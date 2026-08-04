Leagues Cup 2026: ¿dónde ver Inter Miami vs Monterrey EN VIVO en EE.UU.?

Lionel Messi encabeza uno de los partidos más esperados del torneo. Conoce los horarios, la plataforma y cómo seguir el duelo desde EE.UU.

Messi se medirá ante La Pandilla / Rich Storry / Getty Images via AFP

El partido Inter Miami vs Monterrey de la Leagues Cup 2026 se perfila como uno de los encuentros más atractivos de la Fase Uno. Con Lionel Messi como principal figura del conjunto de Florida y Rayados decidido a dar un golpe de autoridad, miles de aficionados en EE.UU. buscan la manera de seguir este esperado compromiso.

A diferencia de otros encuentros del torneo, el duelo entre Inter Miami vs Monterrey no será transmitido por televisión abierta ni por canales de cable en EE.UU. La organización confirmó que la única opción para ver el partido en vivo será mediante Apple TV, por lo que los aficionados deberán conectarse a la plataforma de streaming. Pero si tienes la posibilidad de asistir al juego, los tickets ya están a la venta.

¿Cómo ver el Inter Miami vs Monterrey EN VIVO en EE.UU.?

La transmisión estará disponible exclusivamente a través de la aplicación Apple TV, incluida con la suscripción estándar del servicio. Además, los nuevos usuarios pueden acceder a una prueba gratuita de siete días, una alternativa para disfrutar del encuentro si aún no cuentan con una cuenta activa.

Otro punto a destacar es que la plataforma ofrecerá comentarios tanto en español como en inglés, lo que permitirá a los aficionados elegir el idioma de su preferencia para seguir todas las acciones de este partido de la Leagues Cup 2026.

El encuentro se disputará el sábado 8 de agosto de 2026 en el Nu Stadium (Miami Freedom Park). Los horarios en EE.UU. serán 8:00 p.m. ET, 7:00 p.m. CT y 5:00 p.m. PT, por lo que conviene verificar la zona horaria correspondiente antes del inicio del juego.

Este compromiso podría ser determinante para las aspiraciones de ambos equipos en el torneo. Inter Miami intentará aprovechar su condición de local y el respaldo de su afición, mientras que Monterrey buscará sumar un resultado importante para encaminar su clasificación a la siguiente ronda.

Si planeas ver Inter Miami vs Monterrey EN VIVO en EE.UU., recuerda que Apple TV será la única plataforma con transmisión oficial. Tener lista la aplicación y el acceso con anticipación será la mejor forma de no perderse uno de los partidos más esperados de la Leagues Cup 2026.

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