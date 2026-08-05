Chicago Fire vs Necaxa: ¿Podrán los Rayos frenar a Robert Lewandowski en Leagues Cup?

Chicago Fire recibe a Necaxa en la Leagues Cup con Robert Lewandowski como su gran amenaza ofensiva y principal atractivo del torneo

Robert Lewandowski Es Un Peligro Constante | Adam Hunger | Getty Images vía AFP

El duelo entre Chicago Fire y Necaxa promete ser uno de los encuentros más atractivos de la primera jornada de la Leagues Cup 2026 que estrena formato.

Gran parte de la atención estará puesta en Robert Lewandowski,quien llega como la nueva figura del conjunto de la MLS tras un debut espectacular. El delantero polaco afrontará su primer desafío ante un club mexicano, mientras los Rayos buscarán demostrar que cuentan con la solidez defensiva necesaria para contener a uno de los goleadores más letales del fútbol mundial.

Más allá del resultado, este enfrentamiento pondrá a prueba el nivel competitivo entre la Liga MX y la MLS en un torneo que cada año gana mayor relevancia.

Lewandowski cambió el rostro ofensivo del Chicago Fire

La llegada de Robert Lewandowski transformó inmediatamente las expectativas del Chicago Fire. El delantero polaco apenas necesitó un partido para dejar claro por qué es considerado uno de los mejores atacantes de su generación.

En su presentación como local firmó un doblete frente al Charlotte FC, liderando el triunfo de su equipo y dejando una muestra de su extraordinaria capacidad para aparecer en el momento justo dentro del área.

Además de los goles, el impacto del exjugador del Barcelona y Bayern Múnich se refleja en la manera en que modifica el funcionamiento colectivo. Su movilidad obliga a los defensores a abandonar posiciones, crea espacios para los extremos y convierte cada centro al área en una ocasión de peligro.

Chicago ya no depende únicamente de largas posesiones; ahora cuenta con un delantero capaz de resolver partidos con muy pocas oportunidades.

Para Necaxa, el reto será impedir que el balón llegue con comodidad al delantero europeo. Si los mediocampistas y laterales logran cortar las conexiones antes de que el esférico alcance el área, las posibilidades de reducir su influencia aumentarán considerablemente.

La defensa de Necaxa enfrentará uno de sus mayores exámenes

El conjunto hidrocálido cuenta con una zaga experimentada encabezada por Alexis Peña y Agustín Oliveros, además del trabajo de recuperación de Pedro Pedraza y Lorenzo Faravelli en el mediocampo.

Sin embargo, enfrentar a un delantero con la inteligencia táctica de Lewandowski exigirá una coordinación casi perfecta durante los 90 minutos.

La clave para los Rayos no será perseguir al atacante polaco por todo el campo. El verdadero desafío consistirá en mantener el orden colectivo, cerrar los espacios entre líneas y evitar que Chicago encuentre centros cómodos desde las bandas.

Cuando Lewandowski retrocede algunos metros para asociarse con sus compañeros, los centrales deberán resistir la tentación de romper la línea defensiva, ya que eso abriría espacios que el Fire sabe aprovechar con rapidez.

También será indispensable minimizar las faltas cerca del área. La experiencia del goleador europeo en jugadas a balón parado convierte cada tiro libre o saque de esquina en una amenaza potencial para la portería de Luis Jiménez.

Sobre el papel, Chicago Fire parte como favorito gracias al momento que vive su flamante fichaje. Sin embargo, si Necaxa logra imponer disciplina táctica, cerrar espacios y obligar a Lewandowski a recibir lejos del área, tendrá argumentos suficientes para competir de tú a tú.

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