Los peloteros latinos que cambiaron de equipo en el MLB trade deadline 2026

Seis peloteros latinos fueron los grandes protagonistas del último día de la ventana de cambios en MLB este lunes.

Soriano pondrá rumbo a Toronto | THEARON W. HENDERSON / GETTY IMAGES VIA AFP

El trade deadline 2026 cerró este lunes a las 6:00 pm ET, y como siempre pasa en estas fechas los teléfonos de las oficinas de MLB no dejaron de sonar hasta el último segundo. Los equipos que sueñan con octubre salieron a buscar refuerzos que les den ese empujón extra, mientras otros aprovecharon para vender y armar el futuro con prospectos jóvenes.

Luis Arraez se queda en la Liga Nacional y se marcha a Philadelphia

Luis Arraez dejó a los San Francisco Giants rumbo a los Philadelphia Phillies, en una movida que responde a su condición de agente libre al terminar la temporada. Los Phillies llevaban semanas tocando esta puerta buscando ese bateo de contacto puro que Arraez ofrece, algo que le vendría perfecto a una alineación que necesita consistencia en la carrera de playoffs.

Play the hits!



WELCOME TO PHILLY, LUIS ARRÁEZ pic.twitter.com/rjJTdAeNhl — Philadelphia Phillies (@Phillies) August 3, 2026

Para los Giants dejar ir a Arráez tiene sentido ya que además de estar virtualmente eliminados, quieren aprovechar a obtener refuerzos previo a que el venezolano se convierta en agente libre al final de temporada

Luis Garcia Jr aterriza en el Bronx para reforzar a los New York Yankees

El dominicano Luis Garcia Jr. es otro de los latinos que cambiará de aires pues salió de los Washington Nationals para reforzar la segunda base de los New York Yankees, un movimiento que se cerró incluso antes de que llegara el domingo.

Los Yankees venían necesitando estabilidad en esa posición desde hace rato, y la llegada del venezolano le da a Aaron Boone una pieza joven con contrato controlable por varios años más. Para Washington, este tipo de cambios forma parte de un plan de reconstrucción que ya lleva tiempo cocinándose en la organización.

New York Mets firman a Jefferson Rojas en la fecha límite

Jefferson Rojas, uno de los prospectos más codiciados de los Chicago Cubs, terminó empacando maletas hacia los New York Mets, quienes entregaron al abridor Clay Holton como parte del paquete para reforzar su rotación.

We have made the following trade. pic.twitter.com/Hlno2QoVdw — New York Mets (@Mets) August 3, 2026

Los Cubs decidieron sacrificar a este talentoso infielder dominicano con la mira puesta en ganar ahora, algo que tiene sentido para un equipo que pelea con todo por un puesto de playoffs esta temporada. Del lado neoyorquino, sumar a Rojas le da profundidad al sistema de granjas justo cuando más se necesitaba talento joven en el roster.

Enddy Azocar fue parte de un paquete de Boston Red Sox a Baltimore Orioles

Los Boston Red Sox enviaron a Enddy Azocar a los Baltimore Orioles, formando parte de un paquete robusto que también incluyó a Anthony Eyanson, Kyson Witherspoon y Carlos Narvaez a cambio de Adley Rutschman y Jake Rogers.

Welcome to Birdland, Enddy, Anthony, and Kyson! pic.twitter.com/C2ecw62JSa — Orioles Player Development (@OsPlayerDev) August 3, 2026

El outfielder venezolano de apenas 19 años llega con proyección interesante como jardinero central, aunque todavía necesita tiempo de desarrollo en las menores antes de asomarse a las Grandes Ligas. Baltimore apostó fuerte en este intercambio, priorizando el talento joven latino como parte de su estrategia a largo plazo.

Toronto Blue Jays suma al experimentado José Soriano

José Soriano dejó a los Los Angeles Angels y aterrizó con los Toronto Blue Jays, en una negociación en la que Los Ángeles recibió al infielder Arjun Nimmala como pieza principal a cambio.

Your first look at José Soriano in a Blue Jays jersey 🤩 pic.twitter.com/vOx241pANE — Toronto Blue Jays (@BlueJays) August 3, 2026

Los Blue Jays sumaron con este cambio a un brazo dominicano con buen potencial dentro de su rotación, justo cuando el equipo canadiense busca reforzarse para la segunda mitad de temporada. Para los Angels, quedarse con un prospecto como Nimmala representa apostar por el futuro en lugar de mantener piezas de rentabilidad inmediata.

New York Yankees fortalece su jardín derecho con Heliot Ramos

Heliot Ramos vestirá el uniforme de los New York Yankees en un cambio que le pone poder derecho al jardín de los mulos justo cuando más lo necesitaban. El puertorriqueño venía siendo observado por varios scouts en las últimas semanas, y finalmente fueron los Yankees quienes se llevaron el premio en esta negociación de última hora.

Para San Francisco, soltar a Ramos duele porque todavía tenía años de control contractual por delante, pero la ventana de contender de los Giants está cerrada y priorizaron reforzar otras áreas del roster.

El talento latino brilla en el trade deadline 2026

Este cierre de mercado deja claro que el talento latino sigue siendo protagonista absoluto en las decisiones más importantes de las Grandes Ligas. Equipos tanto de la Liga Americana como de la Liga Nacionalse reforzaron piezas clave pensando en octubre, y eso confirma que los peloteros de la región siguen siendo apuestas seguras cuando se trata de pelear por un anillo.

La temporada regular sigue su curso, pero ahora los roster quedaron definidos y cada franquicia tendrá que demostrar en el terreno si las apuestas de la fecha límite valieron la pena.

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