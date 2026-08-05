Leagues Cup 2026: ¿dónde ver Philadelphia Union vs Cruz Azul EN VIVO en EE.UU.?

La escuadra celeste inicia una nueva prueba internacional frente a un rival estadounidense que quiere imponer condiciones en su estadio

La Máquina quiere pitar fuertemente en la Leagues Cup / Rodrigo Oropeza / AFP

El debut de Cruz Azul en la Leagues Cup 2026 pondrá a prueba desde el inicio las aspiraciones del actual campeón de la Liga MX y del Campeón de Campeones. Este jueves 6 de agosto, visitará al Philadelphia Union en el Subaru Park, un escenario donde el club de la MLS intentará aprovechar la localía para comenzar con el pie derecho.

El compromiso corresponde a la primera jornada del torneo y enfrenta a dos equipos que llegan con expectativas altas. Mientras Cruz Azul busca confirmar su candidatura como uno de los representantes más fuertes de la Liga MX, Philadelphia Union confía en hacerse fuerte como anfitrión para sumar tres puntos que pueden ser determinantes rumbo a la siguiente fase.

Si no quieres perderte el encuentro, aquí te contamos dónde ver Philadelphia Union vs Cruz Azul EN VIVO en EE.UU., además del horario según tu zona.

Horario y dónde ver el Philadelphia Union vs Cruz Azul en EE.UU. de la Leagues Cup

Los aficionados en EE.UU. podrán seguir el encuentro a través de distintas opciones de televisión y streaming:

Streaming (español e inglés): MLS Season Pass en Apple TV

MLS Season Pass en Apple TV Televisión por cable: FS1 (FOX Sports 1), con narración en inglés

FS1 (FOX Sports 1), con narración en inglés Televisión abierta en español: Univision

El balón comenzará a rodar en diferentes horarios dentro de EE.UU. El partido iniciará a las 8:10 p.m. ET, 7:10 p.m. CT y 5:10 p.m. PT, por lo que los aficionados de ambas escuadras podrán seguir el estreno de sus equipos sin importar la región donde se encuentren.

Cruz Azul afronta este compromiso con la presión de sumar desde el arranque. El calendario del conjunto celeste incluye enfrentamientos contra NYC FC, y Chicago Fire, por lo que un resultado positivo en Pensilvania podría marcar el rumbo de su participación en la fase de grupos. La escuadra mexicana llega con el cartel de ser uno de los equipos más competitivos de la Liga MX dentro del certamen.

Del otro lado estará un Philadelphia Union, que intentará sacar ventaja de un calendario favorable. El club disputará sus tres partidos de la fase de grupos en el Subaru Park, un factor que puede inclinar la balanza a su favor. Además, consiguió su clasificación a la Leagues Cup 2026 tras conquistar el Supporters’ Shield 2025, reflejo de la regularidad que mostró en la MLS.

En el papel, el choque presenta un atractivo contraste entre la experiencia internacional y la motivación de ser el actual campeón de México por parte de Cruz Azul y la fortaleza como local de Philadelphia Union. La presión recaerá sobre ambos desde el primer partido, ya que un triunfo puede convertirse en un impulso importante para avanzar a la siguiente ronda. Por ello, el duelo entre estos equipos aparece como uno de los más atractivos del arranque de la Leagues Cup 2026.

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