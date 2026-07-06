FIFA rechaza la apelación de Bélgica y da carpetazo al ‘Balogun Gate’

Mauricio Pochettino tendrá disponible a Folarin Balogun en el partido de Estados Unidos vs Bélgica de este lunes 6 de julio en el Estadio Seattle

Folarin Balogun podrá jugar en el Estados Unidos vs Bélgica | Reuters

La FIFA emitió un comunicado de prensa para rechazar la solicitud de apelación de la Real Federación Belga de Fútbol por su inconformidad por la suspensión de la tarjeta roja a Folarin Balogun, previo al partido de este lunes 6 de julio entre Bélgica y el USMNT en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, en medio de la polémica que surgió en torno al tema debido a que información de diversos medios de comunicación aseguraba que supuestamente una llamada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habría orillado al organismo que rige el fútbol internacional a revisar la suspensión que recibió el futbolista de 25 años durante el partido previo ante Bosnia y Herzegovina.

“El Comité de Apelación de la FIFA ha declarado inadmisible una solicitud presentada por la Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) en relación con la decisión del Comité Disciplinario de la FIFA de suspender durante un año la sanción impuesta al jugador de la selección nacional de Estados Unidos, Folarin Balogun, tras su expulsión por tarjeta roja directa durante el partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, disputado el 1 de julio de 2026 en el Estadio de la Bahía de San Francisco”, declaró el organismo que dirige Gianni Infantino a través de un comunicado de prensa.

La controversia se desató cuando la FIFA decidió retirar la tarjeta roja mostrada a Folarin Balogun durante el partido en el que Estados Unidos venció 2-0 a Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final del Mundial. De acuerdo con el reglamento, el delantero de 25 años debía recibir al menos un partido de suspensión tras la expulsión, lo que hacía inesperada la posibilidad de que pudiera mantenerse disponible para el siguiente encuentro. La decisión generó de inmediato dudas y debate en torno a la coherencia de la aplicación disciplinaria del torneo.

La situación escaló aún más luego de que un reporte de CNN señalara que Donald Trump habría realizado una llamada a Gianni Infantino para solicitar una revisión del caso por parte de la FIFA. Poco después, el organismo rector del fútbol mundial revirtió el castigo a través de su comisión disciplinaria, al ampararse en el Artículo 27 de su código, el cual permite suspender total o parcialmente la aplicación de una sanción en el campo durante un periodo de prueba. La resolución intensificó la polémica sobre la influencia externa en las decisiones disciplinarias del torneo.

La RBFA podría extender su guerra con la FIFA

La RBFA ya había adelantado previamente que preveía que la FIFA iba a calificar la apelación como inadmisible, tras indicar que el organismo que dirige Gianni Infantino impuso un proceso de apelación sin cumplir con los requisitos reglamentarios de admisibilidad. Mediante un comunicado de prensa, la federación belga sostuvo que la mismaFIFA eliminó la sección relativa a las suspensiones automáticas de su presentación durante una reunión que sostuvieron ambas federaciones previo al partido, pese a que este apartado estuvo presente en encuentros anteriores de los Diablos Rojos, y expresó su preocupación por la interpretación de las normas disciplinarias que se aplican en este Mundial 2026, al tiempo que recalcó su empeño en defender su postura durante las próximas horas, días y meses, independientemente de cómo quede el resultado del partido ante Estados Unidos.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, negó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya intervenido en la polémica conocida como el Balogun Gate, derivada de la reversión de la tarjeta roja de Folarin Balogun. A través de un comunicado, el dirigente del organismo de fútbol defendió la independencia del Comité Disciplinario de la FIFA y aseguró que sus decisiones se toman de forma autónoma con base en el reglamento, en medio de críticas y versiones que apuntaban a una supuesta presión política. Infantino también reconoció que mantiene comunicación habitual con Trump y otras figuras políticas, pero insistió en que dichas conversaciones no influyen en las resoluciones disciplinarias y recalcó que el respeto a la autonomía institucional es clave para la credibilidad del organismo.

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