Brandon Aiyuk: pasó de cobrar 120 millones a poner en riesgo su carrera en la NFL

Una rodilla destrozada y meses de ausencias le costaron a Aiyuk millones de dólares y su futuro con San Francisco.

El receptor ha perdido millones | THEARON W. HENDERSON / GETTY IMAGES VIA AFP

Brandon Aiyuk pasó de ser el receptor más consentido de los San Francisco 49ers a convertirse en uno de los casos más confusos de la NFL reciente. El wide receiver firmó una extensión que lo hacía millonario y meses después estaba fuera de los campos, peleado con su equipo y viendo cómo el dinero se le escapaba de las manos.

Contrato millonario y lesión de gravedad

Después de una larga y tensa negociación que incluso incluyó rumores de intercambio, Aiyuk firmó en agosto de 2024 una extensión de cuatro años por $120 millones de dólares, con alrededor de $76 millones garantizados, lo que lo mantenía en San Francisco hasta la temporada 2028.

Apenas semanas después de estampar la firma, en la Semana 7 de esa misma temporada, sufrió una lesión devastadora de rodilla frente a los Kansas City Chiefs, un desgarro múltiple que incluyó el ligamento cruzado anterior, el ligamento colateral medial y el menisco. Esa jugada terminó marcando todo lo que vendría después.

Cuánto dinero ha perdido Aiyuk y por qué

Lo que parecía una simple recuperación se complicó cuando Aiyuk empezó a faltar a reuniones, sesiones de rehabilitación y actividades del equipo, algo que Shanahan calificó como una situación “inusitada”.

Esas ausencias tuvieron consecuencia directa en su bolsillo porque los 49ers anularon cerca de $27 millones dólares en dinero garantizado que tenía programado para 2026, y el propio jugador decidió no impugnar esa decisión ante la NFLPA.

San Francisco además asumiría alrededor de $29.6 millones en dinero muerto dentro del tope salarial por bonos ya pagados. Para diciembre de 2025 la relación estaba tan rota que el equipo lo colocó en la lista de jugadores que abandonaron la plantilla, y en enero de 2026 el gerente general John Lynch fue tajante al decir que Aiyuk había jugado su último snap con los Niners.

Meses después, en junio de 2026, Aiyuk salió a defenderse públicamente y culpó a su exagente Ryan Williams, cercano a Lynch, de haber provocado gran parte del distanciamiento, e insistió en que la relación con la franquicia ya no tiene arreglo.

¿Puede firmarlo otro equipo?

A pesar de la grave lesión de ligamentos y de los roces con el club, Aiyuk sigue generando interés real en el mercado. Nombres como Chargers, Bills, Raiders, Commanders, Patriots, Steelers y Ravens han aparecido como posibles destinos, y varios reportes ubican a Washington como favorito si finalmente llega a la agencia libre.

El propio Shanahan admitió que en lo deportivo nunca tuvo queja de su nivel, lo que juega a favor de su reputación en el emparrillado. Aun así, no existe una fecha oficial confirmada para su regreso a la actividad, ya que hasta finales de 2025 todavía no contaba con el permiso médico para jugar.

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