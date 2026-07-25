Campamentos NFL 2026: las claves de Cowboys, Chiefs, Dolphins y Texans

El camino hacia el Super Bowl LXI ha comenzado oficialmente con la apertura de los campamentos de entrenamiento.

Los Cowboys preparan la pretemporada | Getty Images via AFP

Mientras los veteranos reportan y los novatos buscan asegurar un lugar en la plantilla final de 53 jugadores, cuatro de las franquicias favoritas de la afición inician la temporada con retos urgentes: adaptar nuevas tácticas y recuperar a sus estrellas lesionadas para poder ganar.

No llegaron Rashan Gary ni Caleb Downs, pero sí el cambio a esquema 3-4: las claves del camp de los Cowboys

El campamento de los Dallas Cowboys en Oxnard, California, arranca bajo una profunda reestructuración en su aparato defensivo. Tras una campaña 2025 donde la unidad mostró fragilidad, la directiva apostó por un cambio de timón en el banquillo táctico.

El nuevo cerebro defensivo: El equipo oficializó la llegada de Christian Parker como el nuevo coordinador defensivo. Parker ha implementado un esquema multiuso basado principalmente en formaciones con base 3-4, buscando maximizar la versatilidad de sus frontales y corregir los baches en cobertura que lastraron al equipo el año pasado.

El equipo oficializó la llegada de como el nuevo coordinador defensivo. Parker ha implementado un esquema multiuso basado principalmente en formaciones con base 3-4, buscando maximizar la versatilidad de sus frontales y corregir los baches en cobertura que lastraron al equipo el año pasado. Estabilidad en el roster: A diferencia de los rumores sobre intercambios masivos de impacto (como la falsa llegada de jugadores externos como Gary y Downs), la gerencia de Dallas se ha concentrado en consolidar el núcleo existente, manteniendo la base salarial y evaluando la evolución física de sus piezas clave en el costado ofensivo y defensivo de cara a los partidos de preparación en agosto.

Mahomes vuelve: los Chiefs abren campamento con la mira en la revancha 2026

Los Kansas City Chiefs regresan a la Universidad Estatal de Missouri Western en St. Joseph con la noticia más importante de la Conferencia Americana: Patrick Mahomes recibió el alta médica total. Tras sufrir una rotura de ligamentos en la rodilla izquierda el pasado 14 de diciembre de 2025 ante Los Angeles Chargers, el dos veces MVP de la liga evitará la lista de lesionados y será un participante activo desde el primer día de las prácticas, situación que deja tranquilos a los directivos de la institución, quienes lo renovaron con un contrato millonario.

Mentalidad de revancha: La plantilla abre el campamento con urgencia tras una dolorosa campaña 2025 en la que quedaron fuera de los playoffs por primera vez en toda la era Mahomes.

La plantilla abre el campamento con urgencia tras una dolorosa campaña 2025 en la que quedaron fuera de los playoffs por primera vez en toda la era Mahomes. Plan de dosificación: El head coach Andy Reid confirmó que aprovecharán el periodo de rampa de los novatos para evaluar progresivamente la movilidad de la rodilla de Mahomes antes de que lleguen los contactos en las prácticas equipadas.

Campamento Dolphins 2026: las batallas por posición que marcarán la temporada

El campamento de los Miami Dolphins en Miami Gardens representa el nacimiento de una era radicalmente distinta bajo la dirección del head coach de primer año, Jeff Hafley. Con la salida de la gran mayoría de sus superestrellas —incluyendo las bajas de Tyreek Hill y Jaylen Waddle—, más de la mitad del roster está compuesto por caras nuevas y una clase de 13 novatos del draft. El quarterback Malik Willis asume los controles del ataque en un campamento lleno de audiciones abiertas:

Competencia interna en el cuerpo de receptores: Sin un receptor número 1 nominal, veteranos como Jalen Tolbert y Tutu Atwell pelearán las repeticiones principales ante los reclutas del draft Caleb Douglas, uno de los mejores prospectos , y Chris Bell.

Sin un receptor número 1 nominal, veteranos como Jalen Tolbert y Tutu Atwell pelearán las repeticiones principales ante los reclutas del draft Caleb Douglas, , y Chris Bell. La vacante en la posición de Safety: Con Dante Trader Jr. afianzado en un puesto, la otra posición de safety titular es un tablero abierto entre el experimentado Lonnie Johnson Jr. y Zayne Anderson.

Con Dante Trader Jr. afianzado en un puesto, la otra posición de safety titular es un tablero abierto entre el experimentado Lonnie Johnson Jr. y Zayne Anderson. Evolución en las líneas: La posición de guardia derecho está diseñada para ser ocupada por el joven de segundo año Jonah Savaiinaea, pero la nueva gerencia ha advertido que no tendrán paciencia si muestra inconsistencias temprano en agosto.

El regreso de Tank Dell y la reconstrucción de la línea ofensiva: claves del camp de Houston

Los Houston Texans entran a los entrenamientos de verano con el viento a favor gracias al esperado regreso de su receptor abierto, Tank Dell. El explosivo jugador viene de un largo proceso de rehabilitación tras sufrir una traumática rotura de tres ligamentos en la rodilla a finales del año pasado, sumada a una fractura de pierna en su temporada de novato. Su presencia sana devuelve una dimensión vertical de élite para acompañar a Nico Collins en el juego aéreo.

Reconfiguración de la muralla: La prioridad del staff técnico en este campamento será el ensamble de la línea ofensiva, la cual proyecta un cambio radical con hasta tres nuevos titulares en la formación inicial.

La prioridad del staff técnico en este campamento será el ensamble de la línea ofensiva, la cual proyecta un cambio radical con hasta tres nuevos titulares en la formación inicial. Salud en el frente: El éxito de la protección al pasador dependerá de la evolución médica y química del liniero Braden Smith y el resto de los nuevos integrantes frente a un exigente calendario inicial que incluye choques directos contra Cincinnati y Buffalo.

Panorama general hacia la temporada 2026

Desde la metamorfosis defensiva en Dallas y el esperado regreso de Patrick Mahomes en Kansas City, hasta las profundas reconstrucciones en Miami y Houston, cada franquicia vive contrarreloj para afinar piezas antes de los partidos de preparación. Las decisiones que tomen los cuerpos técnicos durante las próximas semanas de agosto definirán no solo las plantillas de 53 jugadores, sino el destino de una temporada 2026 que promete máxima paridad y emociones desbordantes en la NFL.

¿Cuándo arranca la Pretemporada de la NFL y qué partidos se jugarán?

El calendario de partidos se abre de forma tradicional con el Juego del Salón de la Fama (NFL Hall of Fame Game), que se disputará en Canton, Ohio, el 6 de agosto de 2026. Este encuentro precede por dos días a la ceremonia formal de consagración de la Clase de 2026 del recinto. Una semana después de este evento especial, se pone en marcha la pretemporada regular para el resto de las franquicias de la liga.

Jueves 6 de agosto Arizona Cardinals vs. Carolina Panthers (Juego del Salón de la Fama) : 8:00 p.m. ET | 7:00 p.m. CT | 5:00 p.m. PT

Jueves 13 de agosto Detroit Lions vs. Cincinnati Bengals : 7:00 p.m. ET | 6:00 p.m. CT | 4:00 p.m. PT Green Bay Packers vs. Pittsburgh Steelers : 7:00 p.m. ET | 6:00 p.m. CT | 4:00 p.m. PT Indianapolis Colts vs. New England Patriots : 7:30 p.m. ET | 6:30 p.m. CT | 4:30 p.m. PT Arizona Cardinals vs. Las Vegas Raiders : 8:00 p.m. ET | 7:00 p.m. CT | 5:00 p.m. PT Los Angeles Chargers vs. Houston Texans : 8:00 p.m. ET | 7:00 p.m. CT | 5:00 p.m. PT Tennessee Titans vs. San Francisco 49ers : 9:00 p.m. ET | 8:00 p.m. CT | 6:00 p.m. PT

Viernes 14 de agosto Denver Broncos vs. Atlanta Falcons : 7:00 p.m. ET | 6:00 p.m. CT | 4:00 p.m. PT Tampa Bay Buccaneers vs. New York Jets : 7:00 p.m. ET | 6:00 p.m. CT | 4:00 p.m. PT Miami Dolphins vs. Washington Commanders : 7:00 p.m. ET | 6:00 p.m. CT | 4:00 p.m. PT

Sábado 15 de agosto Carolina Panthers vs. Buffalo Bills : 1:00 p.m. ET | 12:00 p.m. CT | 10:00 a.m. PT Cleveland Browns vs. Chicago Bears : 1:00 p.m. ET | 12:00 p.m. CT | 10:00 a.m. PT Minnesota Vikings vs. New York Giants : 1:00 p.m. ET | 12:00 p.m. CT | 10:00 a.m. PT Los Angeles Rams vs. Kansas City Chiefs : 4:00 p.m. ET | 3:00 p.m. CT | 1:00 p.m. PT Jacksonville Jaguars vs. New Orleans Saints : 4:00 p.m. ET | 3:00 p.m. CT | 1:00 p.m. PT Philadelphia Eagles vs. Baltimore Ravens : 7:00 p.m. ET | 6:00 p.m. CT | 4:00 p.m. PT Dallas Cowboys vs. Seattle Seahawks : 8:00 p.m. ET | 7:00 p.m. CT | 5:00 p.m. PT



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