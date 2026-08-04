Inter Miami vs Monterrey Leagues Cup 2026: Cómo y dónde comprar boletos

Conoce las plataformas oficiales, los precios aproximados y las recomendaciones para asegurar tu entrada al esperado duelo en Miami

Ya puedes comprar tus entradas para el partido / Rich Storry / Getty Images via AFP

El duelo Inter Miami vs Monterrey promete convertirse en uno de los partidos más atractivos de la Leagues Cup 2026. El encuentro reunirá a figuras como Lionel Messi y Luis Suárez frente a uno de los equipos más competitivos de la Liga MX, por lo que la demanda de entradas ya es alta. Si planeas asistir, estas son las opciones para comprar tus boletos de forma segura.

El partido se disputará el sábado 8 de agosto de 2026 en el Nu Stadium (Miami Freedom Park), con inicio programado a las 8:00 p.m. (ET). Inter Miami y Monterrey se encuentran en el grupo A, junto con León y Atlético de San Luis, en una fase que puede definir el rumbo de ambos clubes en el torneo.

¿Dónde comprar boletos para Inter Miami vs Monterrey?

Los aficionados pueden adquirir sus entradas a través de las plataformas oficiales:

Ticketmaster, una de las opciones autorizadas para la venta.

una de las opciones autorizadas para la venta. Sitio oficial de boletos del Inter Miami CF, donde también se ofrece inventario para el encuentro.

donde también se ofrece inventario para el encuentro. Sitio oficial de Leagues Cup, que redirige a la plataforma de venta correspondiente.

que redirige a la plataforma de venta correspondiente. SeatGeek, utilizado para la distribución oficial de boletos de varios partidos del torneo.

También existen revendedores verificados cuando el inventario oficial se agota, aunque los precios suelen incrementarse conforme se acerca la fecha del partido.

El costo depende de la ubicación dentro del estadio y de la disponibilidad. En la venta oficial, los precios suelen comenzar entre 40 y 60 dólares para las zonas superiores, mientras que las localidades preferenciales alcanzan cifras considerablemente más altas. En algunos portales de reventa ya se observan boletos desde aproximadamente 229 dólares, aunque estos valores cambian constantemente según la demanda.

Recomendaciones antes de comprar

Antes de completar tu compra, toma en cuenta estos puntos:

Compra únicamente en plataformas oficiales o revendedores verificados. Los boletos son 100 % digitales. Guarda tu entrada en la aplicación del Inter Miami o en la billetera digital de tu teléfono. Las capturas de pantalla no son válidas para ingresar al estadio. Si eres season ticket member del Inter Miami, puedes tener acceso prioritario a la compra de entradas.

Más allá del atractivo que representa ver a Messi y Suárez, el encuentro tiene un ingrediente especial. Monterrey ganó los dos enfrentamientos oficiales que ambos clubes disputaron en los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2024, por lo que el equipo de la MLS buscará revancha frente a su afición en uno de los partidos más esperados de la Leagues Cup 2026.

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