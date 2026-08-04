LAFC vs Chivas: la historia detrás de la plaza que heredó Los Angeles FC de Chivas USA

El duelo entre LAFC y Guadalajara revive una historia poco conocida: el club angelino ocupa la plaza que alguna vez perteneció a Chivas USA

LAFC Se Ha Consolidado En MLS | Elizabeth Ruiz | Getty Images vía AFP

El partido entre LAFC y Guadalajara en la Leagues Cup 2026 tiene un significado que va mucho más allá de los 90 minutos en el inicio de la Leagues Cup.

Aunque ambos clubes nunca compartieron una relación deportiva directa, el enfrentamiento reúne dos capítulos de una misma historia.

Los Angeles FC que tiene en sus filas a Denis Bouanga ocupa la plaza de la MLS que dejó vacante Chivas USA, el proyecto impulsado por Jorge Vergara que buscó conquistar al público mexicano en California, pero que terminó desapareciendo.

Hoy, con LAFC convertido en una de las franquicias más exitosas de Norteamérica, el duelo frente al Rebaño Sagrado simboliza el contraste entre un modelo que fracasó y otro que encontró la fórmula para triunfar en Los Ángeles.

Del sueño de Chivas USA al nacimiento de una nueva potencia en la MLS

Cuando Chivas USA debutó en 2005, la apuesta parecía lógica. La MLS pretendía aprovechar la enorme popularidad del Guadalajara entre la comunidad mexicana del sur de California.

El club compartía estadio con LA Galaxy, utilizaba los colores rojiblancos y buscaba replicar la identidad del equipo tapatío en territorio estadounidense.

Durante sus primeras temporadas incluso obtuvo buenos resultados deportivos, pero con el paso de los años comenzaron a aparecer problemas que terminaron por desgastar el proyecto.

El principal obstáculo fue la falta de una identidad propia. Muchos aficionados mexicanos preferían seguir apoyando directamente al Guadalajara, mientras que otros sectores de la afición angelina nunca lograron identificarse con un equipo concebido como una extensión de un club extranjero.

A esa situación se sumaron malos resultados deportivos, controversias institucionales y una marcada caída en la asistencia al estadio, hasta registrar apenas poco más de siete mil aficionados por partido en 2014.

Ese mismo año, la MLS recompró la franquicia y decidió poner fin definitivamente a Chivas USA.

LAFC transformó el mismo mercado con una identidad completamente distinta

La desaparición de Chivas USA abrió la puerta para un nuevo proyecto. La MLS otorgó la misma plaza del área metropolitana de Los Ángeles a un grupo de inversionistas encabezado por Henry Nguyen, Peter Guber y figuras como Magic Johnson, Will Ferrell y Mia Hamm.

A diferencia de su antecesor, LAFC nació con una filosofía completamente distinta: representar a toda la ciudad y no únicamente a un sector específico de la población.

El club construyó el BMO Stadium en pleno corazón de Los Ángeles, adoptó los colores negro y dorado y creó una identidad vinculada con el orgullo urbano y la diversidad cultural.

Esa estrategia permitió consolidar una base de aficionados fieles encabezada por The 3252, mientras el equipo llenaba regularmente su estadio desde su temporada inaugural.

Ahora, la Leagues Cup ofrece una escena cargada de simbolismo. Guadalajara visitará al club que ocupa el espacio que alguna vez perteneció a su antigua filial en la MLS.

Aunque legalmente LAFC es una franquicia completamente nueva y no heredó los registros deportivos de Chivas USA, sí tomó la plaza comercial que quedó vacante tras su desaparición.

El encuentro representa mucho más que un partido internacional. También resume la evolución del fútbol profesional en Estados Unidos. Mientras Chivas USA intentó construir su identidad mirando hacia México,

LAFC apostó por crear una marca propia profundamente arraigada en Los Ángeles. Ese cambio de estrategia convirtió a la franquicia angelina en uno de los referentes actuales de la MLS y explica por qué este enfrentamiento frente al Guadalajara tiene un significado histórico que trasciende el marcador.

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