Judge, Ohtani y Acuña, por la historia: los récords que están en juego en la temporada de la MLB 2026

Varios peloteros de Grandes Ligas arrancan la temporada 2026 cerca de cifras históricas en jonrones, ponches y bases robadas

Los récords que se pueden romper en la MLB 2026 | IMAGN IMAGES via Reuters

El inicio de la temporada 2026 de las Grandes Ligas no solo marca el regreso de la actividad en los diamantes, también abre un escenario en el que varios jugadores pueden alcanzar cifras que modificarían registros históricos. A lo largo del calendario, distintas marcas estarán en juego, con peloteros que llegan en ritmo para meterse en listas selectas.

Algunos de estos hitos dependen del rendimiento inmediato, mientras que otros podrían concretarse durante la temporada. Nombres como Aaron Judge, Shohei Ohtani y Ronald Acuña Jr, buscarán agrandar sus leyendas en la MLB con registros que podrían llevar a sus equipos a trascender.

Aaron Judge, en busca de los 400 jonrones

Aaron Judge iniciará la temporada con 368 cuadrangulares en su carrera. El jardinero de los New York Yankees necesita 32 para alcanzar la marca de 400, un número que, de conseguirse en este periodo, lo colocaría entre los jugadores que llegaron a esa cifra en menor cantidad de juegos, según información de Sarah Lang. La estrella de la MLB suma un total de 1,145 encuentros, por lo que de llegar a los 400 este año podría romper la marca de Mark McGwire, quien lo hizo en 1,412 juegos.

El ritmo que ha mostrado en campañas anteriores lo mantiene como uno de los principales candidatos a lograrlo. En años recientes ha registrado temporadas con más de 50 jonrones, lo que lo deja en posición de competir con los tiempos establecidos por figuras históricas.

El ‘Juez’ sigue haciendo historia | Reuters

Shohei Ohtani y una marca combinada

Shohei Ohtani continúa construyendo registros en dos facetas del juego. El japonés inicia la temporada con 280 jonrones y 670 ponches como lanzador, lo que lo deja cerca de alcanzar una combinación de 300 cuadrangulares y 700 ponches. Este tipo de registro lo ubicaría en un grupo reducido de jugadores que han destacado tanto en la ofensiva como en el pitcheo a lo largo de sus carreras.

José Ramírez y el club 300-300

José Ramírez también está cerca de una marca que pocos han alcanzado en la historia de la MLB. El jugador de Cleveland llega con 285 cuadrangulares y 287 bases robadas, por lo que necesita 15 jonrones y 13 robos para ingresar al grupo de los 300-300, según datos de la MLB.

Además, Ramírez tiene la posibilidad de convertirse en el líder histórico de su franquicia en bases alcanzadas. Se encuentra a menos de 200 de la marca actual, una cifra que puede alcanzar si mantiene su producción durante la temporada.

Scherzer y Verlander, rumbo al Top 10 de ponches

Max Scherzer y Justin Verlander continúan su recorrido dentro de la lista histórica de ponches. Ambos llegan a la temporada con más de 3,400 ponches y con la oportunidad de superar la barrera de los 3,500.

Max Scherzer salió lesionado. | Reuters

Verlander se encuentra a menos de 30 ponches de avanzar posiciones, mientras que Scherzer necesita una cifra mayor, pero dentro de lo alcanzable en una temporada completa. Su presencia en el Top 10 dependerá de su participación en el calendario, según datos de MLB.

Más ponches en la historia

1. Nolan Ryan: 5,714

2. Randy Johnson: 4,875

3. Roger Clemens: 4,672

4. Steve Carlton: 4,136

5. Bert Blyleven: 3,701

6. Tom Seaver: 3,640

7. Don Sutton: 3,574

8. Justin Verlander: 3,553

9. Gaylord Perry: 3,534

10. Walter Johnson: 3,515

Tyler Glasnow y la marca de los 1,000 ponches

Tyler Glasnow se acerca a los 1,000 ponches en su carrera, una cifra que podría alcanzar en las primeras semanas de la temporada. El lanzador inicia el año con 952, por lo que requiere menos de 50 para llegar a ese registro.

Si mantiene su ritmo de ponches por entrada, Glasnow podría alcanzar la marca en una cantidad reducida de episodios, lo que lo colocaría entre los lanzadores más rápidos en conseguirlo dentro de su rol como abridor.

Ronald Acuña Jr., cerca del 200-200

Ronald Acuña Jr. también aparece en la lista de posibles marcas. El venezolano suma 186 jonrones y 205 bases robadas, por lo que está a 14 cuadrangulares de alcanzar la cifra de 200.

Con esa marca, Acuña Jr. podría integrarse a un grupo de jugadores que han combinado poder y velocidad en su carrera, además de hacerlo en una etapa temprana dentro de su trayectoria en Grandes Ligas.

La temporada 2026 arranca con varios escenarios abiertos en cuanto a récords individuales. El seguimiento a estas cifras será parte del desarrollo del calendario, con jugadores que buscarán dejar su nombre en la historia del béisbol.

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