Leagues Cup 2026: ¿dónde ver LAFC vs Chivas EN VIVO en EE.UU.?

El Rebaño debuta en un duelo de alta exigencia en Los Ángeles frente a uno de los favoritos de la MLS. Conoce horarios y cómo seguir el partido

LAFC vs Chivas / Elizabeth Ruiz / Getty Images via AFP / Ulises Ruiz / AFP

La Leagues Cup 2026 pone frente a frente a dos de los clubes con mayor convocatoria en Norteamérica. LAFC recibe a las Chivas de Guadalajara este miércoles 5 de agosto en el BMO Stadium de Los Ángeles, en un encuentro que marca el debut de ambos equipos en la Fase Uno del torneo. Para los aficionados en EE.UU., el partido contará con una única opción oficial de transmisión.

Quienes quieran ver LAFC vs Chivas EN VIVO en EE.UU. podrán hacerlo exclusivamente a través de Apple TV con el MLS Season Pass. A diferencia de otros compromisos de la Leagues Cup, este enfrentamiento no será transmitido por cadenas de televisión abierta ni por canales de cable como FOX Sports, Univision o TUDN en territorio estadounidense. La plataforma ofrecerá la señal con narración tanto en español como en inglés y estará disponible en televisores inteligentes, teléfonos, tabletas, computadoras y consolas compatibles.

El encuentro se disputará el miércoles 5 de agosto de 2026 en el BMO Stadium de Los Ángeles. El silbatazo inicial está programado para las 7:30 p.m. (PT), 8:30 p.m. (MT), 9:30 p.m. (CT) y 10:30 p.m. (ET), por lo que los aficionados de todo EE.UU. podrán seguir el inicio del camino de ambos clubes en la competencia.

LAFC vs Chivas EN VIVO en EE.UU.: un duelo con sabor a clásico internacional

Más allá de los puntos en disputa, este partido concentra una enorme expectativa por la presencia de dos de las aficiones más numerosas del continente. Los Ángeles es una de las ciudades con la mayor comunidad mexicana en EE.UU., por lo que se espera un ambiente vibrante en las gradas del BMO Stadium. Ese ingrediente convierte al choque entre LAFC y Chivas en uno de los encuentros más atractivos de la primera jornada de la Leagues Cup 2026 y en una prueba importante para medir el nivel de ambos clubes desde el inicio del torneo.

El debut tiene un peso especial porque el formato de la Leagues Cup 2026 premia cada punto obtenido durante la Fase Uno. Solo los mejores equipos de cada liga avanzarán a la ronda eliminatoria, por lo que un triunfo desde el primer compromiso puede marcar la diferencia en la lucha por la clasificación.

LAFC afronta el torneo con la etiqueta de candidato entre los representantes de la MLS. Además del respaldo de su afición, el conjunto angelino buscará aprovechar su fortaleza como local para imponer un ritmo intenso desde el inicio y comenzar con una victoria que lo acerque a la siguiente ronda.

Del otro lado, Chivas llega con la responsabilidad de representar a la Liga MX en uno de los escenarios más complicados del torneo. El Guadalajara intentará responder a la presión de jugar como visitante y demostrar que puede competir de igual a igual ante uno de los clubes más sólidos de la MLS. Con ambos equipos obligados a sumar desde el arranque, el choque promete ser uno de los más atractivos de la jornada inaugural de la Leagues Cup 2026.

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