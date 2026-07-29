Lionel Messi reporta con Inter Miami tras el Mundial 2026: ¿Cuándo será su próximo partido?

El argentino volvió a entrenar con las Garzas. Su regreso podría ser el 1 de agosto ante Columbus Crew o el día 5 en la Leagues Cup

El argentino entrena diez días después de la final | @intermiamicf

Lionel Messi puso fin a su periodo de descanso y se reincorporó este miércoles 29 de julio a los entrenamientos del Inter Miami, apenas diez días después de disputar con Argentina la final del Mundial 2026. El delantero argentino llegó a las instalaciones del club durante la mañana y quedó nuevamente bajo las órdenes del técnico Ángel Guillermo Hoyos.

El futbolista de 39 años pasó poco más de una semana en Rosario junto con su familia después del cierre de la Copa del Mundo. Messi regresó a Estados Unidos durante la noche del martes y, pocas horas después de aterrizar, participó en la sesión programada por el conjunto de Florida, que se prepara para retomar su calendario en la Major League Soccer.

La aparición del capitán argentino fue difundida por Inter Miami a través de sus redes sociales. En las imágenes se le observó con su mate y un termo dorado antes de comenzar el trabajo con el resto del plantel. Su presencia confirmó que la licencia concedida después del Mundial terminó, aunque el club todavía no informó cuándo volverá a ser convocado para un partido oficial.

The arrivals hit different today 👋💗 pic.twitter.com/RofdUJE2kf — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 29, 2026

Messi encuentra a un Inter Miami que mantuvo el ritmo durante su ausencia. El equipo venció a Chicago Fire y CF Montréal, resultados con los que alcanzó seis victorias consecutivas y se colocó entre los primeros lugares de la Conferencia Este. El argentino deberá recuperar ritmo mientras el cuerpo técnico determina si está en condiciones de reaparecer de inmediato o necesita más sesiones de entrenamiento.

¿Cuándo volverá Messi a jugar con Inter Miami?

El próximo partido del Inter Miami será el sábado 1 de agosto contra Columbus Crew en el Nu Stadium, correspondiente a la temporada regular de la MLS. El encuentro comenzará a las 17:30 horas, tiempo del centro de México, y será la primera oportunidad para que Messi vuelva a tener actividad después de más de 45 días alejado de su club por su participación mundialista.

Su presencia contra Columbus, sin embargo, no está confirmada. Algunos reportes señalan que el delantero podría ser considerado para ese compromiso, mientras que otras versiones indican que permanecería fuera de la convocatoria para continuar con su puesta a punto. La decisión dependerá de su respuesta física en los entrenamientos del jueves y viernes, además de la evaluación que realice el cuerpo técnico.

La fecha que aparece como principal opción para su regreso es el miércoles 5 de agosto, cuando Inter Miami recibirá al Atlético de San Luis en su primer compromiso de la Leagues Cup 2026. El partido se disputará en el Nu Stadium desde las 17:30 horas, tiempo del centro de México, y marcará el inicio del recorrido del conjunto estadounidense ante clubes de la Liga MX.

La posibilidad de esperar hasta la Leagues Cup permitiría que Messi complete una semana de entrenamientos antes de competir. El argentino viene de disputar siete partidos con su selección durante el Mundial, incluida la final perdida por 1-0 ante España, por lo que Inter Miami busca administrar sus cargas antes de un calendario que tendrá compromisos separados por pocos días.

Después de enfrentar al Atlético de San Luis, Inter Miami continuará su participación internacional contra Rayados de Monterrey el sábado 8 de agosto. Posteriormente, cerrará la primera fase frente al León el miércoles 12 de agosto. Los tres encuentros se disputarán en Miami, una condición que reducirá los traslados y facilitará la recuperación del delantero entre cada jornada.

Messi tendrá además el reto de reincorporarse a un equipo que sumó puntos sin su presencia y que pretende mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la MLS. La participación en la Leagues Cup también representa un objetivo para el argentino, debido a que ese torneo significó el primer campeonato de su etapa con Inter Miami tras su llegada en 2023.

Por ahora, la única certeza es que Messi ya entrena con normalidad y está disponible para comenzar el proceso de regreso. Inter Miami jugará contra Columbus Crew el 1 de agosto, pero la reaparición del número 10 podría aplazarse hasta el 5 de agosto ante Atlético de San Luis. La confirmación dependerá de la convocatoria que presente Ángel Guillermo Hoyos antes del compromiso de la MLS.

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