Matías Almeyda lanza un reto con Rayados: “Quiero ganar la Leagues Cup”

El técnico argentino afronta su primer torneo internacional con Monterrey y apunta a conseguir un boleto a la Concacaf Champions Cup

El técnico argentino quiere levantar su primer título con Monterrey | Imago 7

La Leagues Cup 2026 representa mucho más que un torneo internacional para Matías Almeyda. En apenas dos meses como entrenador de Rayados de Monterrey, el argentino ya fijó una meta ambiciosa: conquistar su primer campeonato con el club y comenzar a construir un proyecto ganador.

“Estoy entusiasmado con este torneo. Me gusta participar, porque nunca participé. Lo tomo en mi vida personal como un lindo desafío. Saber que el día que me retire, voy a decir: jugué Juegos Olímpicos, Mundiales y esta Copa también, y deseo ganarla. Así de simple”, destacó el entrenador argentino en la previa al debut de Rayados en la Leagues Cup frente al Orlando City.

Las declaraciones reflejan la ambición del estratega, quien busca que Monterrey sea protagonista desde el inicio de su gestión.

La Leagues Cup también representa el camino a la Concachampions

Además del trofeo, Almeyda entiende que la competencia ofrece un premio de gran valor deportivo para el Club de Futbol Monterrey.

El torneo otorga plazas para la Concacaf Champions Cup, un objetivo prioritario para una institución acostumbrada a competir por títulos internacionales. “Me gusta este torneo. Intentaré disfrutarlo, y también con importancia de lo que representa. Este torneo da una plaza para otro torneo importante”, destacó Almeyda ante los medios de comunicación.

Consciente de la exigencia del calendario, el entrenador considera que avanzar en la Leagues Cup también fortalecería el crecimiento del grupo en sus primeros meses de trabajo.

Almeyda no teme enfrentar a Messi, Griezmann y la MLS

El camino de Rayados estará lejos de ser sencillo. Monterrey enfrentará en la fase de grupos al Orlando City, liderado por Antoine Griezmann, al Inter Miami de Lionel Messi y al Nashville SC, uno de los equipos más sólidos de la MLS.

Pese al nivel de los rivales, Almeyda confía plenamente en la calidad de su plantel: “La zona que nos tocó es competitiva y estaremos a la altura, si Dios quiere. Creo que tenemos plantel, tenemos excelentes jugadores como tienen ellos y como tienen los demás. Veremos qué pasa, pero venimos con ganas, respetando a cada rival que vamos a enfrentar, pero con muchas ganas de trascender.”

Orbelín Pineda está listo para debutar en la Leagues Cup

Una de las principales dudas en Rayados era el estado físico de Orbelín Pineda, quien sufrió una fuerte entrada durante el triunfo sobre Atlas que le provocó una herida de aproximadamente seis centímetros en la pierna derecha.

Sin embargo, Almeyda confirmó que el mediocampista mexicano está en condiciones de jugar: “Sufrió un golpe y un corte, pero ya está. Digamos que podría jugar tranquilamente”.

La primera gran prueba del proyecto Almeyda

La Leagues Cup será el primer torneo internacional de Matías Almeyda con Rayados y también la primera oportunidad para demostrar que el equipo puede competir por títulos desde el inicio de una nueva etapa.

Monterrey llega con buenas sensaciones tras sumar seis puntos de nueve posibles en el Apertura 2026 y mostrar una evolución futbolística en sus primeras semanas de trabajo. Ahora tendrá la posibilidad de medir ese crecimiento frente a algunos de los clubes más fuertes de la MLS.

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