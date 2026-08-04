Monterrey VS Orlando City: Antoine Griezmann enfrenta por primera vez a un club mexicano en Leagues Cup

El delantero francés vivirá un momento inédito cuando Orlando City enfrente a Rayados en el arranque de la Leagues Cup 2026

Griezmann Enfrenta A Monterrey En Leagues Cup | D. Markland | Getty Images vía AFP

El duelo entre Monterrey y Orlando City acaparará buena parte de la atención en el inicio de la Leagues Cup 2026 que estrena formato, pero no únicamente por el prestigio de ambos clubes.

El partido marcará un momento inédito en la carrera de Antoine Griezmann, quien disputará por primera vez un encuentro oficial frente a un equipo de la Liga MX.

El campeón del mundo con Francia debutará ante Rayados después de una brillante trayectoria en Europa y de un prometedor arranque con Orlando City en la MLS, convirtiendo este compromiso en uno de los más atractivos del torneo binacional.

Un reto inédito para una de las grandes figuras del fútbol europeo

Durante más de una década, Antoine Griezmann construyó una carrera de élite defendiendo los colores de la Real Sociedad, Atlético de Madrid y Barcelona.

Compartió cancha con numerosos futbolistas mexicanos en competiciones europeas, pero nunca tuvo la oportunidad de medirse oficialmente a un club de la Liga MX.

La Leagues Cup le ofrece ahora ese escenario frente a uno de los equipos más competitivos del continente.

Su adaptación al Orlando City ha sido rápida. En apenas tres partidos de la temporada regular de la MLS acumuló todos los minutos posibles, además de colaborar con un gol y una asistencia, números que reflejan el peso que ya tiene dentro del esquema del técnico Martín Perelman.

Más allá de las estadísticas, el francés se ha convertido en el futbolista encargado de conectar el mediocampo con el ataque gracias a su movilidad, lectura del juego y capacidad para encontrar espacios entre líneas.

Esa libertad táctica será una de las armas principales del conjunto estadounidense. Cuando Griezmann abandona la posición de delantero para retrasarse algunos metros, obliga a los mediocampistas rivales a decidir entre seguirlo o proteger la espalda de la defensa, una situación que suele generar ventajas para los extremos Iván Angulo y Tyrese Spicer.

Rayados buscará convertir el debut de Griezmann en una noche complicada

Monterrey llega con argumentos suficientes para impedir que el francés disfrute de su estreno frente al fútbol mexicano.

Desde la llegada de Matías Almeyda, Rayados ha desarrollado una propuesta basada en presión alta, intensidad física y recuperaciones rápidas para atacar con pocos toques. Ese estilo puede convertirse en el principal obstáculo para que Orlando imponga el ritmo del encuentro.

La misión recaerá principalmente sobre Fidel Ambriz y Jorge Rodríguez, quienes tendrán la responsabilidad de reducir los espacios donde Griezmann suele recibir el balón.

Si Monterrey consigue cortar esa conexión, podrá activar con rapidez a Lucas Ocampos, Óliver Torres, Hugo Cuypers y Diego Rossi, una ofensiva diseñada para castigar cualquier pérdida del rival.

El enfrentamiento también representa una oportunidad para medir el crecimiento de la MLS frente a la Liga MX.

La llegada de figuras internacionales como Griezmann ha elevado el nivel competitivo del campeonato estadounidense, mientras que clubes como Monterrey continúan siendo referencia por la calidad de sus plantillas y su experiencia internacional.

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