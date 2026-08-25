¿Cómo eliminar malos olores del baño con productos naturales? Evita los químicos en casa

El agua y el vapor que hay en el baño puede ayudar a que las bacterias crezcan con mayor rapidez, una situación que amerita una limpieza profunda

¿Cómo limpiar el baño de mejor manera? | Reuters

Limpiar el baño puede convertirse en una de esas tareas que nadie quiere dejar para después, pero que tampoco resulta agradable. Y es que, por más que se lave el piso, el inodoro y las distintas superficies, hay ocasiones en las que el olor a orina parece quedarse en el ambiente y volver una y otra vez. Esto puede ser especialmente molesto en espacios pequeños, donde los malos olores se concentran con mayor facilidad y hacen que el baño pierda rápidamente esa sensación de limpieza.

Aunque en el supermercado existen productos diseñados para combatir este problema, no siempre es necesario recurrir a una larga lista de químicos para mantener un buen aroma en casa. Algunos ingredientes que seguramente ya tienes en la cocina o que son fáciles de conseguir pueden convertirse en buenos aliados para neutralizar el olor y complementar la limpieza. Por eso, si estás en busca cde una alternativa sencilla, económica y más natural, existen algunos remedios caseros que vale la pena conocer.

¿Qué provoca los malos olores en el baño de la casa? Esto dice la ciencia

El olor a orina puede ser especialmente persistente por la manera en que este líquido cambia una vez que entra en contacto con el ambiente. La orina contiene urea y, con el paso del tiempo, las bacterias pueden descomponerla y producir amoniaco, responsable de buena parte de ese olor fuerte y característico que muchas veces parece quedarse en el baño. Por eso, aunque después de limpiar la superficie el espacio parezca impecable, el aroma puede seguir presente.

A esto se suma que algunos residuos pueden quedar atrapados en lugares que no siempre reciben la misma atención durante la limpieza, como las juntas del piso, pequeñas grietas o la zona alrededor de la base del inodoro. Además, ciertos compuestos pueden formar depósitos microscópicos que se adhieren a estas superficies y que, al entrar nuevamente en contacto con la humedad, vuelven a liberar el mal olor. De ahí que simplemente pasar un trapo o utilizar un aromatizante no siempre sea suficiente para acabar con el problema de raíz.

¿Cuáles son los productos naturales más eficaces para eliminar el olor de la orina del baño?

Quitar el olor a orina del baño no tiene por qué convertirse en una misión imposible ni hacerte gastar de más. Eso sí, hay un paso que no puedes saltarte: una buena limpieza antes de aplicar cualquier producto. Una vez que la superficie queda limpia, puedes echar mano de dos clásicos que casi todos tenemos en casa: vinagre blanco y bicarbonato de sodio. Son baratos, fáciles de conseguir y ayudan a combatir el mal olor en lugar de limitarse a cubrirlo con un perfume, como ocurre con muchos aromatizantes en spray. De hecho, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advierten que algunos aromatizantes pueden liberar compuestos que representan un riesgo para la salud.

El vinagre blanco, gracias a su contenido de ácido acético, ayuda a desodorizar y desinfectar después de la limpieza. Para usarlo, mezcla una taza de vinagre con un litro de agua en un atomizador y aplica la solución en lugares como la base del inodoro, las juntas del piso o la parte inferior de la tapa. Espera unos minutos y después frota bien la zona. El bicarbonato también puede ser un gran aliado cuando el olor se queda en el ambiente: espolvorea un poco sobre el área afectada, déjalo actuar durante varias horas y luego retíralo. Eso sí, hay una regla de oro: nunca mezcles limpiadores comerciales sin saber cómo reaccionan entre sí. La Profeco recomienda tener cuidado, ya que algunas combinaciones pueden provocar reacciones no deseadas.

¿Se recomienda el uso de plantas naturales en los baños?

Una vez que el olor a orina ya quedó fuera de combate, también puedes recurrir a las plantas naturales para mantener el baño fresco. La lavanda, el romero, la hierbabuena y la manzanilla son opciones fáciles de conseguir y que, además, forman parte de los remedios caseros que se han usado en los hogares mexicanos durante generaciones. No necesitas gastar mucho ni llenar el baño de productos: con unas cuantas hojas o flores puedes preparar un aromatizante casero. Solo hierve las plantas en agua, apaga el fuego, tapa la mezcla y déjala reposar durante unos 10 minutos. Después, cuela el líquido, pásalo a un atomizador y guárdalo en el refrigerador. Así tendrás un spray natural listo para usar durante varios días. El romero y la lavanda combinan muy bien, mientras que la hierbabuena con manzanilla aporta un aroma fresco que queda especialmente bien en baños pequeños.

Si buscas algo todavía más sencillo, los ramilletes secos son una buena opción. Corta unas ramas de lavanda, romero o hierbabuena, cuélgalas boca abajo en un sitio con sombra y buena ventilación y espera hasta que estén completamente secas. Después, puedes colocarlas directamente en el baño o guardarlas en pequeñas bolsitas de tela y ponerlas en algún rincón. Su aroma puede durar varias semanas y, de paso, le dan un toque agradable al espacio. Al final, la clave está en algo tan sencillo como mantener una buena limpieza y después apoyarte en estos pequeños trucos naturales. Así, tu baño puede oler mucho mejor sin gastar una fortuna ni depender de una colección de aromatizantes.

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