¿No tendrá rival en La Vuelta? Tadej Pogacar gana con autoridad la etapa 4 en Andorra

El esloveno fue el ganador sin inconvenientes, después de atacar con bastante tiempo y además ganar 3 de los 4 puertos de montaña de la jornada.

Tadej Pogacar en la etapa 4/ Ed JONES / AFP

Tadej Pogacar volvió a dejar con la boca abierta al mundo del ciclismo. El esloveno no solamente se quedó con la victoria de la etapa 4 de La Vuelta a España, también ganó 3 de los 4 puertos de montaña que tenía la fracción de este martes 25 de agosto en Andorra y para ponerle la ‘cereza al pastel’ dio una muestra de cómo atacar, lo hizo a falta de 50 kilómetros para la meta. Un día para levantarse y aplaudir al esloveno.

El día en Andorra la Vella comenzó bien por fortuna para el espectáculo del ciclismo y de los deportistas, especialmente para ellos porque este lunes 24 de agosto muchos sufrieron lesiones a causa del granizo que hubo a falta de 10 kilómetros de la meta, lo que causó la cancelación de la fracción, en la cual no hubo ganador y el tiempo de la clasificación general se neutralizó, quedó igual que la del pasado domingo 23/08.

El primer reto del día estaba ‘a la vuelta de la esquina’. Port d’Envalira, una subida de 23.2 kilómetros de recorrido marcó el inicio de esta etapa 4 de La Vuelta a España. Poco a poco se fueron partiendo los grupos de la escapada, finalmente quedaron solo 3 para la pelea de estos puntos para la clasificación de la montaña. Lorenzo Fortunato pasó primero, Paul Doublé segundo y de tercero el colombiano Iván Ramiro Sosa.

¡Ataque a 50 kilómetros!

El siguiente puerto de montaña, también de primera categoría, era el Collada de Beixalis. Tadej Pogacar no le dejó ventajas a sus más cercanos perseguidores. El esloveno atacó en la mitad del ascenso, se quedó con los puntos de este puerto y además el líder del UAE también se quedó con la camiseta de la montaña parcialmente. Daba muestras de estar en gran forma e ir por la victoria en Andorra.

Para cerrar con broche de oro su triunfo en esta cuarta etapa de La Vuelta a España, el esloveno dio clases de cómo atacar. Conquistó los dos últimos puertos de la jornada en Coll d’Ordino y Alto de la Comella, ganando 3 de los 4 que tuvo el día y además quedando como líder de la clasificación de la montaña. Y además revalidó ese ataque que hizo a falta de 50 kilómetros, adentrándose en la historia como uno de los más largos de la historia de las ‘grandes’ vueltas.

Clasificación de la etapa 4 de La Vuelta a España

Posición Nombre – Equipo Tiempo 1. Tadej Pogacar (UAE) 2:40:35 2. Jamo Widar (LTI) 2:39 3. Felix Gall (DCT) “ 4. Oscar Onley (NCI) “ 5. Sepp Kuss (VLB) “ 6. Enric Mas (MVT) “ 7. Primo Roglic (RBH) “ 8. Richard Carapaz (EFE) 2:57 9. Mattias Skjelmose (LDT) 3:17 10. Gregor Muhlberger (DCC) “

Clasificación general de La Vuelta a España

Posición Nombre – Equipo Tiempo 1. Tadej Pogacar (UAE) 7:38:59 2. Primoz Roglic (RBH) 3:21 3. Enric Mas (MVT) 3:32 4. Sepp Kuss (VLB) 3:44 5. Oscar Onley (NIN) 3:45 6. Richard Carapaz (EFE) 3:50 7. Feliz Gall (DCC) 3:57 8. Mattias Skjelmose (LDT) 4:06 + 9. Jarno Widar (LOI) ” +6″ 10. Hay Vine (UAE) 4:11

Etapa 5 de La Vuelta a España

Para este miércoles 26 de agosto, la jornada comenzará en Falset. Costa Daurada y finalizará en Roquetes. Terres de l’Ebre, después de la despedida de la competición de tierras francesas, Cataluña le abres sus puertas a La Vuelta a España 2026. La jornada contará con 173.3 kilómetros de recorrido, 1 puerto de montaña de tercera categoría y 2 sprints. Día enfocado para los sprinters con ese final plano.

Etapa 5 Vuelta A España/ procyclingstats.com.

¿Cómo les fue a los ciclistas colombianos hoy, 25 de agosto en La Vuelta a España?

En una jornada llena de alta montaña, en la que Tadej Pogacar volvió a demostrar por qué es el mejor ciclista del último tiempo y uno de los mejores de la historia, los colombianos buscaron protagonismo a su manera. Harold Tejada (XDS Astana Team) volvió a ser el mejor de los ‘cafeteros’ a 4:34 del esloveno, luego Juan Felipe Rodríguez (EF Education EasyPost) quien se perfila como una de las promesas del ciclismo nacional, a 10:45.

Posición Nombre Tiempo 19. Harold Tejada (XAT) 4:34 28. Juan Rodríguez (EFE) 10:45 61. Iván Sosa (EKP) 19:44 86. Santiago Buitrago (BHV) 22:45 120. Juan Martínez (TPP) “

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