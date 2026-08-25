¿No tendrá rival en La Vuelta? Tadej Pogacar gana con autoridad la etapa 4 en Andorra
El esloveno fue el ganador sin inconvenientes, después de atacar con bastante tiempo y además ganar 3 de los 4 puertos de montaña de la jornada.
Tadej Pogacar volvió a dejar con la boca abierta al mundo del ciclismo. El esloveno no solamente se quedó con la victoria de la etapa 4 de La Vuelta a España, también ganó 3 de los 4 puertos de montaña que tenía la fracción de este martes 25 de agosto en Andorra y para ponerle la ‘cereza al pastel’ dio una muestra de cómo atacar, lo hizo a falta de 50 kilómetros para la meta. Un día para levantarse y aplaudir al esloveno.
El día en Andorra la Vella comenzó bien por fortuna para el espectáculo del ciclismo y de los deportistas, especialmente para ellos porque este lunes 24 de agosto muchos sufrieron lesiones a causa del granizo que hubo a falta de 10 kilómetros de la meta, lo que causó la cancelación de la fracción, en la cual no hubo ganador y el tiempo de la clasificación general se neutralizó, quedó igual que la del pasado domingo 23/08.
El primer reto del día estaba ‘a la vuelta de la esquina’. Port d’Envalira, una subida de 23.2 kilómetros de recorrido marcó el inicio de esta etapa 4 de La Vuelta a España. Poco a poco se fueron partiendo los grupos de la escapada, finalmente quedaron solo 3 para la pelea de estos puntos para la clasificación de la montaña. Lorenzo Fortunato pasó primero, Paul Doublé segundo y de tercero el colombiano Iván Ramiro Sosa.
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¡Ataque a 50 kilómetros!
El siguiente puerto de montaña, también de primera categoría, era el Collada de Beixalis. Tadej Pogacar no le dejó ventajas a sus más cercanos perseguidores. El esloveno atacó en la mitad del ascenso, se quedó con los puntos de este puerto y además el líder del UAE también se quedó con la camiseta de la montaña parcialmente. Daba muestras de estar en gran forma e ir por la victoria en Andorra.
Para cerrar con broche de oro su triunfo en esta cuarta etapa de La Vuelta a España, el esloveno dio clases de cómo atacar. Conquistó los dos últimos puertos de la jornada en Coll d’Ordino y Alto de la Comella, ganando 3 de los 4 que tuvo el día y además quedando como líder de la clasificación de la montaña. Y además revalidó ese ataque que hizo a falta de 50 kilómetros, adentrándose en la historia como uno de los más largos de la historia de las ‘grandes’ vueltas.
Clasificación de la etapa 4 de La Vuelta a España
|Posición
|Nombre – Equipo
|Tiempo
|1.
|Tadej Pogacar (UAE)
|2:40:35
|2.
|Jamo Widar (LTI)
|2:39
|3.
|Felix Gall (DCT)
|“
|4.
|Oscar Onley (NCI)
|“
|5.
|Sepp Kuss (VLB)
|“
|6.
|Enric Mas (MVT)
|“
|7.
|Primo Roglic (RBH)
|“
|8.
|Richard Carapaz (EFE)
|2:57
|9.
|Mattias Skjelmose (LDT)
|3:17
|10.
|Gregor Muhlberger (DCC)
|“
Clasificación general de La Vuelta a España
|Posición
|Nombre – Equipo
|Tiempo
|1.
|Tadej Pogacar (UAE)
|7:38:59
|2.
|Primoz Roglic (RBH)
|3:21
|3.
|Enric Mas (MVT)
|3:32
|4.
|Sepp Kuss (VLB)
|3:44
|5.
|Oscar Onley (NIN)
|3:45
|6.
|Richard Carapaz (EFE)
|3:50
|7.
|Feliz Gall (DCC)
|3:57
|8.
|Mattias Skjelmose (LDT)
|4:06 +
|9.
|Jarno Widar (LOI)
|” +6″
|10.
|Hay Vine (UAE)
|4:11
Etapa 5 de La Vuelta a España
Para este miércoles 26 de agosto, la jornada comenzará en Falset. Costa Daurada y finalizará en Roquetes. Terres de l’Ebre, después de la despedida de la competición de tierras francesas, Cataluña le abres sus puertas a La Vuelta a España 2026. La jornada contará con 173.3 kilómetros de recorrido, 1 puerto de montaña de tercera categoría y 2 sprints. Día enfocado para los sprinters con ese final plano.
MÁS INFORMACIÓN: Vuelta a España 2026, Etapa 5: recorrido, horario y dónde ver en vivo este 26 de agosto
¿Cómo les fue a los ciclistas colombianos hoy, 25 de agosto en La Vuelta a España?
En una jornada llena de alta montaña, en la que Tadej Pogacar volvió a demostrar por qué es el mejor ciclista del último tiempo y uno de los mejores de la historia, los colombianos buscaron protagonismo a su manera. Harold Tejada (XDS Astana Team) volvió a ser el mejor de los ‘cafeteros’ a 4:34 del esloveno, luego Juan Felipe Rodríguez (EF Education EasyPost) quien se perfila como una de las promesas del ciclismo nacional, a 10:45.
|Posición
|Nombre
|Tiempo
|19.
|Harold Tejada (XAT)
|4:34
|28.
|Juan Rodríguez (EFE)
|10:45
|61.
|Iván Sosa (EKP)
|19:44
|86.
|Santiago Buitrago (BHV)
|22:45
|120.
|Juan Martínez (TPP)
|“