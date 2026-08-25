Pasos y requisitos para recoger la tarjeta de la pensión Mujeres Bienestar en Edomex

Mujeres Bienestar inicia la entrega de tarjetas y estos son los pasos para consultar el registro y recoger el apoyo

Pensión Mujeres Bienestar en Edomex. | Reuters

Las beneficiarias del programa Mujeres Bienestar en el Estado de México deben acudir a los módulos establecidos por la Secretaría de Bienestar para recibir su tarjeta bancaria, medio por el cual podrán acceder al apoyo económico otorgado por el Gobierno Federal.

La entrega de las nuevas tarjetas forma parte del proceso para las mujeres que realizaron su registro y fueron incorporadas al programa. Para recoger el plástico es necesario acudir en la fecha y lugar indicados por las autoridades, además de presentar la documentación solicitada.

El programa Mujeres Bienestar está dirigido a mujeres de 60 a 64 años, quienes reciben un apoyo económico mediante depósitos realizados en la tarjeta del Banco del Bienestar. El objetivo es brindar un respaldo económico antes de incorporarse a la pensión para adultos mayores al cumplir 65 años.

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¿Dónde recoger las nuevas tarjetas de Mujeres Bienestar y qué documentos se deben tener a la mano?

Las tarjetas de Mujeres Bienestar se entregan en los módulos que la Secretaría de Bienestar habilita en distintos municipios del Estado de México. Las beneficiarias deben consultar la convocatoria correspondiente para conocer el lugar, fecha y horario asignados para recoger su tarjeta.

La entrega de tarjetas también contempla a beneficiarias de programas como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y otros apoyos sociales. Las autoridades establecen sedes específicas para que las personas puedan acudir de acuerdo con su registro. Para recibir la tarjeta, las beneficiarias deben presentar documentos que permitan confirmar su identidad y registro dentro del programa. Los requisitos son:

Identificación oficial vigente con fotografía, como credencial para votar.

CURP.

Acta de nacimiento.

Comprobante de domicilio reciente.

Talón o comprobante de registro, en caso de contar con él.

Las autoridades recomiendan acudir con los documentos en original y copia para facilitar el proceso de entrega. También es importante respetar la fecha asignada para evitar contratiempos. Durante la entrega, el personal de la Secretaría de Bienestar verifica los datos de la beneficiaria y realiza la entrega del plástico correspondiente. La tarjeta será utilizada para recibir los depósitos del programa.

¿Cómo saber si eres beneficiaria de la pensión Mujeres Bienestar?

Las mujeres que realizaron su registro pueden consultar si fueron incorporadas al programa a través de los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar. Una de las formas principales es ingresar al sitio oficial del programa y utilizar el buscador de beneficiarias. Para realizar la consulta se solicita la CURP de la persona registrada, con la cual el sistema muestra la información correspondiente.

También es posible acudir a los módulos de atención de la Secretaría de Bienestar para solicitar información sobre el estatus del registro. El personal puede orientar sobre la incorporación al programa y los pasos para recibir la tarjeta. Las beneficiarias deben estar atentas a los avisos oficiales, ya que la entrega de tarjetas se realiza por etapas y depende de la organización de cada entidad y municipio.

El programa Mujeres Bienestar comenzó su registro para mujeres de 60 a 64 años como parte de los apoyos sociales del Gobierno Federal. Una vez aprobada la incorporación, las beneficiarias reciben una tarjeta del Banco del Bienestar para disponer del recurso económico correspondiente.

Para evitar fraudes, la Secretaría de Bienestar recuerda que los trámites relacionados con los programas sociales son gratuitos y que la información oficial debe consultarse únicamente en los canales institucionales.

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