Isaac del Toro se afianza en la élite del ciclismo: cuarto del mundo en el ranking UCI

El ciclista vuelve a poner a México en el mapa del ciclismo con grandes actuaciones en los principales certámenes

Isaac del Toro, cuarto mejor ciclista del mundo. | Reuters.

Isaac del Toro continúa entre los principales nombres del ciclismo internacional. El mexicano aparece en el cuarto lugar del Ranking Mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI), después de una nueva actualización en la que sumó puntos gracias a su actuación en el Deutschland Tour, carrera en la que conquistó la clasificación general.

El representante del UAE Team Emirates-XRG cuenta con 6,603.46 unidades y se mantiene solamente por detrás de Tadej Pogačar, Remco Evenepoel y Jonas Vingegaard. El esloveno conserva el liderato con 11,321.75 puntos, seguido por Evenepoel con 7,356.61 y Vingegaard con 6,866.39. Paul Seixas completa los primeros cinco puestos con 4,800.71.

La victoria de Del Toro en Alemania le permitió aumentar su cosecha, aunque no fue suficiente para cambiar de posición. El mexicano ya ocupaba el cuarto sitio antes de la competencia y ahora recortó parte de la diferencia con Vingegaard, quien conserva el tercer escalón. Los cinco primeros lugares no cambiaron con respecto a la actualización anterior.

Isaac del Toro también ocupa el tercer lugar en carreras de un día y por etapas

La posición de Del Toro no se limita al ranking individual. El ciclista mexicano también se encuentra dentro de los tres primeros lugares en las dos clasificaciones que separan los resultados obtenidos en pruebas de un día y carreras por etapas, muestra de los puntos que ha acumulado en distintos formatos durante los últimos 12 meses.

En la Clasificación Mundial de carreras de un día, Del Toro aparece en el tercer puesto con 2,575 puntos. Tadej Pogacar ocupa la primera posición con 6,280 unidades, mientras que Remco Evenepoel se encuentra segundo con 4,270.86. De esta forma, el corredor de Baja California se mantiene dentro del podio frente a ciclistas que han sumado resultados en clásicas, campeonatos y otras pruebas del calendario internacional.

El panorama se repite en la Clasificación Mundial de carreras por etapas. Del Toro es tercero con 4,028.46 puntos, detrás de Jonas Vingegaard, quien cuenta con 6,866.39, y de Tadej Pogačar, que suma 5,160.75. Su reciente resultado en el Deutschland Tour tuvo peso en este apartado después de conquistar una nueva vuelta dentro de su calendario de 2026.

Jasper Philipsen sube y Mathieu van der Poel sale del top 10

Aunque los primeros cinco puestos del Ranking Mundial no presentaron modificaciones, sí hubo movimientos a partir de la sexta posición. Jasper Philipsen aprovechó su participación en el Renewi Tour para superar a Tom Pidcock y colocarse sexto. El belga conquistó la clasificación general y tres etapas de una competencia que terminó el pasado domingo en Leuven.

Pidcock cayó al séptimo puesto, mientras Mattias Skjelmose permanece octavo. Lenny Martínez y Felix Gall avanzaron una posición para cerrar el top 10. Uno de los principales movimientos correspondió a Mathieu van der Poel, quien perdió cuatro lugares y cayó hasta el puesto 13 después de perder los puntos obtenidos en la edición anterior del Renewi Tour. Mads Pedersen y Mauro Schmid también ganaron posiciones en esta actualización.

La Vuelta a España 2026 ya se encuentra en marcha, pero los puntos obtenidos durante la competencia todavía no forman parte de esta actualización. La clasificación correspondiente a la ronda española se incorporará una vez que concluya la carrera el domingo 13 de septiembre, por lo que el ranking podría registrar nuevos movimientos en las siguientes semanas. Por ahora, Del Toro se mantiene como cuarto del mundo y como integrante del top tres tanto en pruebas de un día como en carreras por etapas. Su siguiente reto será conservar esa posición en la recta final de una temporada en la que todavía quedan competencias con puntos disponibles antes del cierre del calendario internacional.

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