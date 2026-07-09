Conor McGregor vs Max Holloway: ¿Cuánto cuestan los boletos para la pelea UFC 329 en Las Vegas?

Conor McGregor volverá al octágono para enfrentar a Max Holloway en UFC 329, evento que se celebrará en Las Vegas.

Precio de los boletos de UFC 329 | SEAN M. HAFFEY / GETTY IMAGES VIA AFP/ REUTERS

Conor McGregor volverá a subir a un octágono el sábado 11 de julio, cuando enfrente a Max Holloway en el evento estelar de UFC 329, una cartelera que se celebrará en Las Vegas y que marcará el regreso del peleador irlandés al octágono tras varios años de ausencia.

La pelea ha generado expectativa entre los seguidores de las artes marciales mixtas y pese a ello todavía es posible conseguir entradas para el evento aunque con los precios que se han ido por las nubes.

¿Cuándo y dónde es la pelea Conor McGregor vs Max Holloway en UFC 329?

La revancha entre Conor McGregor y Max Holloway se disputará el sábado 11 de julio en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. La función principal está programada para iniciar a las 19:00 horas de la CDMX, con McGregor de regreso a la actividad por primera vez desde 2021. El irlandés buscará sumar una nueva victoria dentro de la categoría de peso wélter frente a Holloway.

¿Cuánto cuestan los boletos para ver la pelea de revancha Conor McGregor vs Max Holloway?

Los boletos para UFC 329 continúan disponibles, aunque la disponibilidad es limitada conforme se acerca la fecha del evento. Las entradas con menor precio corresponden a las localidades de los niveles superiores y parten desde $684 dólares. En las secciones 200 del inmueble, los boletos tienen un costo aproximado de entre $763 y $846 dólares por asiento.

Por su parte, las localidades del nivel 100 superan los $1,400 dólares, mientras que los lugares ubicados alrededor del octágono rebasan los $3,600 dólares. Las zonas de suites y las primeras filas del recinto registran los costos más elevados, con boletos que alcanzan hasta $5,836 dólares, de acuerdo con la disponibilidad actual.

¿Cómo y dónde comprar boletos para UFC 329?

Los boletos para la función de UFC 329 pueden adquirirse a través de Ticketmaster Estados Unidos, plataforma oficial que mantiene entradas disponibles para distintas zonas del T-Mobile Arena. Los interesados pueden consultar el mapa interactivo del recinto para conocer la ubicación de los asientos, el precio correspondiente y la disponibilidad antes de completar la compra.

Debido a la demanda que ha generado el regreso de Conor McGregor, el número de boletos disponibles continúa disminuyendo conforme se acerca la fecha del combate entre el peleador irlandés y Max Holloway.

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