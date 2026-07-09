Braut Haaland, el vikingo más trend del momento: 5 datos que quizás no conocías del noruego

El delantero de Noruega vive su primer Mundial como figura de la selección; datos familiares, deportivos y personales que explican parte de su impacto

Erling Braut Haaland se ha convertido en uno de los nombres centrales del Mundial 2026. El delantero de Noruega, figura del Manchester City, lidera a una selección que no participaba en una Copa del Mundo desde Francia 1998 y que ahora está instalada en los cuartos de final tras eliminar a Brasil.

El atacante noruego llega a esta instancia como uno de los goleadores del torneo (siete tantos, uno detrás de Lionel Messi que es líder) y como el principal referente de su país. Sus goles, su físico, su nombre completo en la camiseta y algunos detalles fuera de la cancha han aumentado el interés alrededor de su figura durante la Copa del Mundo.

¿Por qué Haaland lleva escrito “Braut” en sus playeras del Mundial 2026?

Con Noruega, el delantero aparece registrado como Erling Braut Haaland. “Braut” es el apellido de soltera de su madre, Gry Marita Braut, exatleta noruega que compitió en heptatlón. El uso de ambos apellidos responde a una tradición familiar y cultural en Noruega, además de una forma de reconocer sus raíces.

En el Manchester City, el delantero utiliza únicamente “Haaland” por una cuestión de identificación deportiva y marca personal. Con su selección, en cambio, optó por portar el apellido completo, lo que ha llamado la atención durante el Mundial 2026.

El dorsal de Haaland | Reuters

Corazones, hígados y 6 mil calorías: ¿Cuál es la dieta de Erling Haaland?

Haaland mantiene una rutina alimentaria enfocada en sostener las exigencias físicas de su carrera. Su dieta diaria ronda las 6 mil calorías e incluye fuentes de proteína poco comunes en el fútbol profesional, como corazón e hígado de res, además de miel y leche cruda.

El noruego también cuida otros aspectos de su recuperación. Entre sus hábitos se encuentra apagar dispositivos electrónicos por la noche y dormir cerca de 10 horas, como parte de una rutina que ha mantenido desde sus etapas formativas y que ha trasladado a su carrera en la élite.

¿En qué película participará Braut Haaland y qué personaje hará?

Fuera de la cancha, Haaland también tendrá participación en el cine. El delantero prestará su voz en la película animada ViQueens, una producción relacionada con la cultura vikinga.

Su personaje será un vikingo llamado Haaland, lo que conecta con la imagen que el propio futbolista ha construido alrededor de sus raíces noruegas. La participación llega en un momento de alta exposición internacional para el atacante, impulsada por su actuación en el Mundial 2026.

¿En qué película participará Braut Haaland y qué personaje hará? | Reuters

El papá de Haaland también fue futbolista profesional… y goleador; ¿quién es?

El padre de Erling, Alf-Inge Haaland, también tuvo carrera como futbolista profesional. Nació en Noruega en 1972 y jugó como defensa y mediocampista en clubes como Bryne FK, Nottingham Forest, Leeds United y Manchester City.

Alf-Inge también representó a Noruega a nivel internacional y disputó el Mundial de Estados Unidos 1994. En Inglaterra fue parte de la Premier League y hoy mantiene un papel cercano en la carrera de su hijo, especialmente en decisiones deportivas y de planificación profesional.

Haaland no había nacido cuando Noruega jugó la última vez un Mundial: ¿cuándo fue eso?

Antes de 2026, la última participación de Noruega en una Copa del Mundo había sido en Francia 1998. Haaland nació en el año 2000 en Leeds, Inglaterra, cuando su padre jugaba en el fútbol inglés, por lo que el actual delantero no había nacido cuando su selección disputó su Mundial anterior.

En aquella edición, Noruega avanzó a octavos de final después de vencer a Brasil en la fase de grupos, pero quedó eliminada ante Italia. Veintiocho años después, el equipo nórdico volvió al torneo y alcanzó los cuartos de final con Haaland como figura.

Haaland encabezó la eliminación de Brasil | Reuters

¿A qué hora es el próximo partido de Haaland en el Mundial 2026 y dónde ver en vivo?

El próximo partido de Erling Haaland será el Noruega vs Inglaterra, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro se jugará el sábado 11 de julio a las 15:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Miami de Estados Unidos.

Noruega llega a este duelo después de eliminar 2-0 a Brasil en octavos de final, con dos goles de Haaland. Inglaterra, por su parte, avanzó tras vencer 3-2 a México en el Estadio Ciudad de México, por lo que el cruce definirá a uno de los semifinalistas del torneo.

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