La selección mexicana agradece a la afición tras el Mundial: “Gracias por no dejar de creer”

Ochoa, Quiñones y Mora aparecen en el video compartido por el Tricolor luego de la eliminación ante Inglaterra

La participación de la selección mexicana en la Copa del Mundo 2026 terminó con la derrota ante Inglaterra en el estadio Ciudad de México. Después de 24 días de competencia, el conjunto nacional no puedo acceder a los cuartos de final, pero dejó una conexión distinta con la afición que acompañó al equipo durante todo el certamen.

Como muestra de agradecimiento, los jugadores del Tri publicaron un video en redes sociales dedicado a los seguidores que respaldaron al equipo tanto en los estadios como en distintos puntos del país durante el Mundial.

El mensaje inicia con Guillermo Ochoa, quien aparece frente a la cámara para decir: “Gracias por acompañarnos”. A partir de ese momento, el material reúne imágenes de celebraciones, reuniones de aficionados y distintos momentos vividos alrededor del torneo.

Erik Lira continúa el mensaje con la frase “Gracias por no dejar de creer”, mientras que Julián Quiñones añade “Gracias por ser nuestra fuerza”. Las escenas muestran desde festejos dentro del vestidor hasta manifestaciones de apoyo en calles y plazas del país.

¡Gracias!



Sin ustedes este viaje no habría sido tan maravilloso ✨.



Sigamos juntos, todos #SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/V7Gsl4zgLj — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 9, 2026

Entre las imágenes destacan el momento en que los jugadores levantan a Javier Aguirre tras uno de los triunfos del torneo y la presencia del pato Merlín, que se convirtió en uno de los símbolos más comentados durante la Copa del Mundo al recorrer Paseo de la Reforma.

Raúl Jiménez también participa en el video con el mensaje “Gracias por estar con nosotros”, mientras que Gilberto Mora expresa “Gracias por su entrega”.

El video incluye además a los futbolistas cantando El Rey junto a la afición y tomas de miles de personas reunidas en el Ángel de la Independencia durante los encuentros del Tricolor.

Aunque México no logró avanzar a los cuartos de final, el video refleja el ambiente que se generó durante el torneo y el reconocimiento del plantel hacia una afición que acompañó al equipo desde el inicio hasta el final de su participación mundialista.

Te puede interesar: