Partidos Mundial 2026 de hoy 9 de julio: horarios y dónde ver en vivo por TV y online

Francia y Marruecos son los encargados de abrir la ronda de cuartos de final con un partidazo en el Estadio Boston

¿Quién juega hoy en el Mundial 2026? | Claro Sports

Los cuartos de final del Mundial 2026 comienzan este jueves 9 de julio con un duelo que promete acaparar la atención del torneo: Francia y Marruecos medirán fuerzas en el Boston Stadium por el primer boleto a las semifinales. Ambas selecciones llegan tras superar exigentes eliminatorias y ahora buscarán dar un paso más hacia la conquista del título.

El conjunto francés alcanzó esta instancia después de dejar en el camino a Paraguay en los octavos de final, mientras que Marruecos confirmó su gran momento al eliminar con autoridad a Canadá. Con plantillas de alto nivel y estilos de juego diferentes, el encuentro genera expectativas por la calidad de los futbolistas que estarán sobre el terreno de juego y por lo que representa mantenerse con vida en la Copa del Mundo.

El ganador se convertirá en el primer semifinalista del Mundial 2026 y quedará a solo dos partidos de levantar el trofeo. Con el escenario del Boston Stadium listo para recibir uno de los enfrentamientos más atractivos de la fase de eliminación directa, franceses y marroquíes buscarán prolongar su camino en una Copa del Mundo torneo que ha dejado partidos de alta intensidad desde el inicio de las rondas de nocaut.

Agenda Mundial 2026: todos los partidos de hoy 9 de julio

Francia y Marruecos se enfrentarán este jueves en el Estadio Boston en un duelo que abrirá una nueva página en los cuartos de final del Mundial 2026. Los galos llegan como favoritos para quedarse con el boleto a las semifinales, respaldados por la jerarquía de su plantel encabezado por Kylian Mbappé, su experiencia en instancias definitivas y un camino que los mantiene como uno de los candidatos al título.

Del otro lado estará una selección de Marruecos que no renuncia a competir de igual a igual y que buscará firmar una sorpresa mayúscula ante uno de los rivales más fuertes del torneo. El conjunto africano llega con la ilusión de prolongar su recorrido mundialista y de demostrar que tiene argumentos para poner en aprietos a Francia en un partido que promete tensión, intensidad y mucho en juego.

Francia vs Marruecos | Cuartos de final

México (CDMX) y Centroamérica: 14:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Estados Unidos (ET): 16:00 horas

Estados Unidos (PT): 13:00 horas

Argentina: 17:00 horas

¿Dónde ver en vivo los cuartos de final del Mundial 2026? Canales de TV y online

Los cuartos de final del Mundial 2026 podrán seguirse en México a través de diversas plataformas. La programación estará dividida entre televisión abierta y de paga, ya que algunos encuentros, como el Francia vs Marruecos, serán transmitidos por Canal 5 y Azteca 7.

Para quienes prefieran seguir la Copa del Mundo por internet, ViX ofrecerá la transmisión de todos los partidos de la fase de eliminación directa, convirtiéndose en una de las principales opciones para disfrutar cada duelo rumbo a las semifinales.

En Estados Unidos, la cobertura en español estará a cargo de Telemundo y la plataforma Peacock. En Colombia, DirecTV Sports cuenta con los derechos para emitir los 104 partidos del torneo, mientras que Caracol TV, RCN y Win Sports disponen de una selección de encuentros. Por su parte, Tigo Sports transmite la totalidad del Mundial 2026 para los países de Centroamérica.

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