Pickles, el perro que encontró la Copa Jules Rimet que fue robada antes del Mundial 1966

Alberto Lati recuerda la historia del canino que recuperó el trofeo que había sido robado en Inglaterra cuando era exhibido en Londres

Alberto Lati contó en el programa La Delantera de Claro Sports una de las historias más recordadas de los Mundiales: la de Pickles, el perro que encontró la Copa Jules Rimet después de que el trofeo fue robado en Inglaterra, meses antes del arranque de la Copa del Mundo de 1966.

El robo ocurrió en marzo de aquel año, cuando la Copa Jules Rimet se encontraba en exhibición en Londres. La desaparición del trofeo provocó un operativo policial y una crisis para los organizadores, ya que Inglaterra se preparaba para recibir el torneo y la copa que debía entregarse al campeón no aparecía.

Días después, David Corbett salió a pasear con Pickles por una zona del sur de Londres. Durante el recorrido, el perro detectó un paquete envuelto en periódicos cerca de unos arbustos. Al revisar el objeto, Corbett descubrió que se trataba de la Copa Jules Rimet, el trofeo que la policía llevaba días buscando.

Lati recordó esta historia en La Delantera y aseguró que, en algún momento, tuvo la oportunidad de entrevistar a David Corbett en su casa. El relato del dueño de Pickles permitió reconstruir cómo un paseo común terminó convertido en uno de los capítulos más curiosos del fútbol mundial.

El hallazgo le dio fama a Pickles y también una recompensa a su dueño. El perro pasó a ser reconocido como un héroe en Inglaterra, apareció en distintos espacios públicos y su historia quedó ligada al Mundial que meses después ganó la selección inglesa en Wembley. Desafortunadamente, el héroe perruno murió un poco después.

La recuperación de la Copa Jules Rimet evitó un problema mayor para la organización del Mundial 1966 y convirtió a Pickles en una leyenda dentro de la historia del fútbol. Su olfato resolvió uno de los robos más famosos del deporte y dejó una anécdota que sigue vigente cada vez que se recuerdan los capítulos más insólitos de las Copas del Mundo.

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