¡Ruido y quejas! Noruega cambia de hotel antes del partido ante Inglaterra

Noruega cambió de hotel antes de enfrentar a Inglaterra en cuartos del Mundial 2026, tras reclamos por ruido y limpieza.

Noruega ajustó su concentración a tres días de enfrentar a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial 2026. La selección escandinava dejó el hotel en el que se encontraba hospedada en Fort Lauderdale después de presentar reclamos por las condiciones del alojamiento.

La decisión fue autorizada por la FIFA, luego de que la delegación noruega expusiera distintas situaciones que afectaban la estancia del plantel. Entre los puntos señalados estuvieron los ruidos provenientes de una ruta cercana y de una obra ubicada en las inmediaciones del edificio, según informó el medio noruego Dagbladet.

Tras revisar el caso, la FIFA aprobó el traslado y participó en parte del operativo. El organismo cubrió 50 habitaciones y la seguridad del nuevo alojamiento, mientras que la Federación Noruega de Fútbol asumió los gastos adicionales derivados del cambio solicitado por los jugadores.

El entrenador Stale Solbakken explicó que la situación fue atendida junto con la organización del torneo. “Había algunas cosas que no estaban bien. Creo que la FIFA también estuvo de acuerdo. Estuvieron muy dispuestos a ayudarnos a salir del aprieto”, declaró en palabras retomadas por Dagbladet.

La delegación se instaló en el Four Seasons, donde continuará su preparación rumbo al partido ante Inglaterra. Truls Daehli, responsable de logística, reconoció que el movimiento no era parte del plan, pero aseguró que el plantel quedó conforme con la nueva sede.

“Es duro tener que mudarse, pero estamos satisfechos con el nuevo lugar y todos están contentos ahora. Algunos podrían temer que esto afecte a los jugadores, pero fueron ellos quienes lo desearon más que nadie”, comentó Daehli a los medios.

El directivo también explicó que el traslado se resolvió en pocas horas. “Contamos con un equipo de apoyo muy competente y logramos mudarnos en dos horas y media. El proceso de cambio de hotel no es el ideal, pero queríamos actuar cuanto antes”, añadió.

Daehli remarcó que el objetivo principal era mantener la estabilidad del grupo antes del compromiso de cuartos de final. “Lo más importante es tener un buen ambiente. Nos quedaremos una semana en Miami y ya llevamos seis semanas en Estados Unidos, y vamos a jugar el partido más importante de la historia de Noruega”, indicó.

La mudanza se suma a otras complicaciones que el cuerpo técnico había señalado durante el torneo, entre ellas malestares físicos en algunos futbolistas derivados de los viajes y la carga de competencia.

Solbakken aseguró que el grupo ha logrado manejar la situación antes del partido frente a Inglaterra. “Hemos tenido algunos jugadores que no se han sentido bien, pero las cosas están mejorando. No es una situación ideal en un torneo, pero la estamos gestionando”, afirmó.

Daehli también destacó que la FIFA aceptó la necesidad del traslado para evitar riesgos en la concentración. “Hasta ahora hemos evitado el agobio del encierro y no queremos correr ningún riesgo. La FIFA ha aceptado que debemos trasladarnos a otro hotel”, señaló.

Noruega llegará al duelo con Erling Haaland como una de sus referencias ofensivas, después de marcar siete goles en el torneo. El conjunto escandinavo enfrentará a Inglaterra este sábado en Miami, con el pase a semifinales en juego. El ganador se medirá ante el vencedor del cruce entre Argentina y Suiza.

Te puede interesar: