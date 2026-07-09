¡La mayor audiencia del siglo! México vs Inglaterra rompe todos los récords con 60 millones de espectadores

México vs Inglaterra fue el partido más visto del siglo en el país con cerca de 60 millones de espectadores, según el balance oficial presentado por la coordinación del Mundial 2026

Es el partido más visto del siglo XXI | Reuters

El partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, no solo marcó el cierre de la participación del Tricolor en la Copa del Mundo, también dejó una cifra de audiencia que ya forma parte de la historia reciente de la televisión en el país. De acuerdo con el balance presentado por Gabriela Cuevas, coordinadora del Mundial 2026 en México, el encuentro fue visto por prácticamente 60 millones de espectadores y espectadoras.

La cifra colocó al México vs Inglaterra como el partido más visto del siglo en territorio nacional, dentro de una Copa del Mundo que tuvo a México como uno de los países anfitriones junto a Estados Unidos y Canadá. El duelo, disputado en el Estadio Ciudad de México, concentró la atención de millones de personas en una fase de eliminación directa que generó expectativa por el momento que atravesaba la selección mexicana.

Gabriela Cuevas destacó que el torneo dejó resultados en distintas áreas, tanto en asistencia como enimpacto económico y seguimiento mediático. En su balance, la funcionaria señaló que las sedes mexicanas respondieron durante la organización de los partidos asignados y que, en cuatro ocasiones, se superaron marcas de audiencia durante el desarrollo de la competencia. “En nuestras tres ciudades sedes, demostramos de lo que somos capaces. Ahí se jugaron cuatro partidos de repechaje, y 13 partidos de la Copa Mundial. Donde en cuatro ocasiones rompimos récords de audiencia, siendo el partido de México contra Inglaterra, el más visto del siglo con prácticamente 60 millones de espectadores y espectadoras”, declaró Cuevas en entrevista para Macanazo Informativo.

¿Cuántas personas vieron el México vs Inglaterra por TV?

Según las cifras difundidas por la coordinación del Mundial 2026 en México, el encuentro entre la selección mexicana e Inglaterra alcanzó una audiencia cercana a los 60 millones de personas, una cantidad que representa uno de los registros más altos para una transmisión deportiva en el país durante el siglo XXI.

El dato tuvo una dimensión mayor al compararse con otros partidos del propio Tricolor durante el torneo. El México vs Inglaterra casi duplicó la audiencia registrada en el duelo de dieciseisavos de final ante Ecuador, que fue visto por 35 millones de personas, según cifras del gobierno citadas por el medio.

El impacto no se limitó a la televisión. En los estadios, México también tuvo una respuesta de público durante sus 13 partidos como sede. De acuerdo a datos de FIFA, 789 mil 766 aficionados asistieron a los encuentros disputados en el país, repartidos entre el Estadio Ciudad de México, el Estadio Monterrey y el Estadio Guadalajara.

La derrama económica también formó parte del balance presentado por Cuevas. La coordinadora del Mundial 2026 en México informó que las tres ciudades sedes generaron más de 50 mil millones de pesos, con la participación de 99 mil elementos de seguridad y la habilitación de 583 hospitales dentro de la llamada Red Hospitalaria Mundialista.

¿Cómo se mide la audiencia de los partidos del Mundial 2026?

La medición de audiencia en México toma en cuenta distintos indicadores, entre ellos el número de personas frente al televisor, el tipo de señal, los perfiles demográficos y el comportamiento de consumo por programa o franja horaria. Nielsen IBOPE explica que su medición de audiencias de televisión trabaja con un panel de hogares en 28 ciudades del país y utiliza people meters instalados en televisores funcionales para registrar el comportamiento televisivo.

El consumo actual ya no se concentra únicamente en la televisión abierta o de paga. Nielsen IBOPE también señala que la medición se ha ampliado hacia un modelo que combina televisión lineal, streaming y consumo diferido, con el objetivo de entender qué ven los hogares, en qué dispositivos y a través de qué plataformas.

En el caso del México vs Inglaterra, el dato de los 60 millones fue presentado como una cifra de audiencia del balance oficial de la coordinación del Mundial 2026 en México. Sin embargo, en la información pública difundida hasta ahora no se detalló un desglose por televisora, plataforma, señal abierta, TV de paga o streaming, por lo que el registro se mantiene como una cifra global de espectadores reportada por la coordinación del torneo.

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