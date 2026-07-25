El futuro de Bronny James queda fuera del plan de LeBron en Philadelphia

El agente Rich Paul descartó la posibilidad de que Bronny James juegue junto a su padre en Filadelfia

LeBron James defiende a Bronny James | Reuters

La llegada de LeBron James a los Philadelphia 76ers desató una nueva ola de especulaciones alrededor del futuro de Bronny James. Después de que el máximo anotador en la historia de la NBA firmara con la franquicia de Pensilvania, muchos imaginaron que padre e hijo volverían a compartir uniforme, ahora lejos de Los Ángeles.

Sin embargo, Rich Paul, fundador de Klutch Sports y representante de ambos jugadores, fue contundente al cerrar la puerta a ese escenario. Las declaraciones del agente llegan apenas unos días después de que los Lakers decidieran otorgarle a Bronny un contrato totalmente garantizado, una muestra de la confianza que la organización mantiene en el joven guardia como parte de su proyecto a largo plazo. LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ

Te puede interesar: