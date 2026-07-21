LeBron James mantiene la incertidumbre sobre su futuro en la NBA

El entorno del jugador asegura que no hay prisa para tomar la decisión, aunque en la liga desearían saber para terminar el calendario de la siguiente temporad

LeBron no tiene prisa para tomar su decisión | Craig Barritt/Getty Images via AFP

La NBA ha vivido un verano muy movido. Estrellas como Giannis Antetokounmpo y Jaylen Brown fueron traspasados, la investigación por los pagos a Kawhi Leonard sigue en curso y pausó su regreso a Toronto, el Draft trajo nuevas estrellas y muchos movimientos más, pero hay una pregunta que tiene en vilo a toda la Asociación: ¿Cuál será el nuevo equipo de LeBron James?

El de Akron decidió no volver a los Lakers, quienes se movieron para construir la plantilla con Luka Doncic como estrella principal. LeBron ha ponderado ofertas de equipos como Warriors, 76ers, Heat y Cavaliers, pero todavía no hay decisión.

“Nadie nos apurará. Es su decisión y cuando quiera hacerla, lo hará”, dijo el agente de LeBron, Rich Paul, en su podcast Game Over, el lunes 20 de julio.

LeBron dijo en un evento previo a la final del Mundial de fútbol que no iba a tardarse más tiempo. Eso llevó a especular que la decisión podía llegar esta semana, pero ESPN reportó el martes que no esperan que haga ningú anuncio hoy 21 de julio.

Rich Paul también dijo que hay equipos que siguen tocando a su puerta, pero que ya todo depende de LeBron. “Mi respuesta es que no tienen que hacer nada más. Lo entendemos. Todos los mensajes han sido recibidos”.

El calendario de la próxima temporada depende de la decisión de LeBron

El domingo, terminó la Summer League en Las Vegas, donde el comisionado Adam Silver le habría dicho a Rich Paul que necesitaban saber la decisión de LeBron para terminar el calendario de la próxima temporada.

La campaña 2026/27 de la NA comenzará a finales de octubre, pero todavía no se conocen los encuentros ni el día del Opening Night porque la liga quiere saber cuál será el equipo de LeBron. No quieren anunciar antes los partidos ni las ventanas de TV nacional hasta saber dónde estará James.

“Él no lo sabe. ¿Cómo podría apurar su decisión?”, habría dicho el agente de LeBron, según el reporte de ESPN.

LeBron jugará su temporada 24 en la NBA en lo que podría ser su cuarto equipo. James comenzó su carrera tras ser la primera selección del Draft del 2003. Jugó sus primeras siete campañas con los Cleveland Cavaliers antes de pasar al Miami Heat de la 10/11 a la 13/14. Tras ello, volvió al equipo de su estado natal por cuatro años más, en los que siempre llegaron a las Finales y ganaron el título en 2016. En el verano del 2018, decidió irse de nueva cuenta y firmó con los Lakers, ganando su cuarto campeonato en la burbuja de Orlando en 2020. James no ha dicho si la próxima campaña será su última o si piensa jugar más, con los Juegos Olímpicos de Los Angeles en el horizonte.

En su último año con los Lakers, las lesiones de LeBron terminaron con su racha de 21 campañas apareciendo en uno de los tres equipos ideales All NBA. Disputó 60 juegos, promediando 20.9 puntos, 6.1 rebotes y 7.2 asistencias. En los Playoffs, pese a la baja de Luka Doncic, llevó a Los Angeles a superar a Houston y puso mejores números (23.2 puntos, 6.7 rebotes, 7.3 asistencias) en los 10 juegos de postemporada.

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