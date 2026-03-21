¿Quiénes tocan en vivo el sábado de Noche de Primavera 2026 en el Zócalo de la CDMX?

El festival se llevará a cabo en distintos puntos públicos de la capital mexicana y de entrada gratuita en este fin de semana

Lo que debes saber del Festival de Primavera | Secretaría de Cultura de México

La Ciudad de México realizará la Noche de Primavera 2026 los días 21 y 22 de marzo con conciertos sin costo en espacios públicos de la capital. El programa contempla 20 sedes y más de 70 agrupaciones, además del Gran Baile de Sonideros en el Zócalo, que concentrará una parte de la actividad del sábado.

El Zócalo será una de las sedes con más horas de música dentro del festival y reunirá una cartelera enfocada en sonideros. En paralelo, la jornada del sábado también llevará presentaciones al Monumento a la Revolución, el Monumento a Beethoven, el Kiosko Alameda, la Plaza Tolsá y el Museo del Estanquillo, mientras que el domingo la programación crecerá con más espacios en varias alcaldías.

¿Cuándo y a qué hora inicia la Noche de Primavera 2026 en el Zócalo de la CDMX?

De acuerdo con la cartelera difundida para el sábado 21 de marzo de 2026, la actividad en el Zócalo inicia a las 11:30 horas y se extenderá hasta la 1:00 de la mañana del domingo 22. La primera presentación estará a cargo de Sensación Barranco, de 11:30 a 12:00 horas, con lo que arrancará una jornada continua en el primer cuadro de la ciudad.

Después del acto de apertura seguirán Sonido Nueva Sensación + Cali All Starz, de 12:00 a 12:30; Sonido Kanela, de 12:30 a 13:00; y Sonido Fostermanía, de 13:00 a 13:30. Con esa ruta, el Gran Baile de Sonideros mantendrá actividad desde el mediodía y cubrirá tarde, noche y parte de la madrugada.

¿Qué artistas estelares se presentan en La Noche de Primavera 2026? Horarios confirmados

La programación del Zócalo continuará con Sonido Superestrella, de 13:30 a 14:00; Sonido Rumbero, de 14:00 a 14:30; Alis Pedraza la Sabanera, de 14:30 a 15:00; y El Junior Ritmo y Sorpresa, de 15:00 a 15:45. Más adelante seguirán Sonido Gatubela, de 15:45 a 16:30, y Sonido 69, El Sonido del Amor, de 16:30 a 17:15.

En la parte final del baile están programados Sonido ErreStar, de 17:15 a 18:00; Fiesta Tropical, de 19:00 a 20:00; Sonido Bongonee, de 20:00 a 21:00; Sonido Gallito, de 21:00 a 22:00; Sonido Salsita la Chaparrita del Sabor, de 22:00 a 23:00; y Sonido Cóndor, de 23:00 a 1:00. Así, la sede del Centro tendrá una cartelera que ocupará casi 14 horas.

Fuera del Zócalo también habrá nombres programados para el sábado 21 de marzo. En el Monumento a la Revolución tocarán Kerigma, Guillermo Briseño, Meme del Real, Cecilia Toussaint y Los Lobos; en el Monumento a Beethoven estarán Hermanos Menores, Bella Litsa, Black Pantera, Santiago Motorizado y La Tremenda Korte; mientras que en el Kiosko Alameda figuran La China Sonidera, DJ Milf, Piñata Protest, Pauli, Amandititita y Pablito Mix.

¿Se puede ver en vivo online la Noche de Primavera 2026 desde el Zócalo de la CDMX?

Hasta ahora, la cartelera difundida se centra en sedes, fechas y horarios, por lo que el seguimiento del evento dependerá de los canales oficiales del Gobierno de la Ciudad de México y de la Secretaría de Cultura capitalina en caso de que publiquen una señal o cobertura para internet. Cabe recordar que el concierto de Shakira se pudo ver a través de su canal oficial de YouTube por unos momentos y a través de la transmisión de México Webcams, solo que el audio no era el mejor.

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