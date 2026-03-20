Necaxa vs Tijuana en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? Jornada 12

El partido entre Rayos y Xolos está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México con cobertura completa de Claro Sports

Necaxa vs Tijuana, transmisión EN VIVO | Claro Sports

Clausura 2026: horario del partido Necaxa vs Tijuana, hoy 20 de marzo de 2026

El partido entre Necaxa y Tijuana está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México. La cobertura de Claro Sports iniciará 10 minutos antes, a las 18:50, con una previa completa que incluirá detalles de ambos equipos y el análisis de lo que se puede esperar de este emocionante encuentro en el Estadio Victoria.

Liga MX: alineaciones del Necaxa vs Tijuana para la jornada 12, al momento

Estos serían los once futbolistas que mandarían a la cancha cada uno de los entrenadores:

Necaxa: Ezequiel Unsain, Raúl Martínez, Agustín Oliveros, Emilio Lara, Facundo Gutiérrez, Lorenzo Faravelli, Daniel Leyva, Franco Rossano, Kevin Rosero, Tomas Badaloni, Javier Ruiz.

Tijuana: Antonio Rodríguez, Unai Bilbao, Jesús Gómez, Rafael Fernández, Jesus Vega, Ramiro Árciga, Iván Tona, Ignacio Rivero, Frank Thierry Boya, Diego Abreu, Kevin Castañeda.

¿Dónde ver en vivo el Necaxa vs Tijuana? Canales de TV y transmisión streaming

Todas las emociones del partido Necaxa vs Tijuana se podrán seguir en vivo y en directo por la multiplataforma de Claro Sports. Nuestra transmisión está disponible mediante televisión de paga, plataformas digitales y el canal de YouTube de Claro Sports, con el streaming para 17 países de Latinoamérica: México, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Antecedentes del Necaxa vs Tijuana y últimos resultados en la Liga MX

Los antecedentes entre Necaxa y Tijuana son extremadamente equilibrados. En sus últimos 10 enfrentamientos directos, ambos equipos han logrado tres victorias, mientras que se han registrado cuatro empates. La última vez que uno de los dos conjuntos consiguió ganar de manera consecutiva fue en 2019 y 2020, cuando los Rayos se impusieron en el Apertura 2019 y el Apertura 2020.

Es importante destacar que los Xolos tienen una racha de tres visitas consecutivas sin perder en Aguascalientes. La más reciente fue una victoria por 1-2, mientras que los otros dos encuentros terminaron en empate 1-1.

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?

La casa de apuestas Caliente ofrece los siguientes números de apuestas deportivas, y estos son los momios actuales para el partido entre Necaxa y Tijuana:

Club Necaxa: +125

Empate: +250

Club Tijuana: +190

Te puede interesar: