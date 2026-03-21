Mazatlán vs Cruz Azul en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? Jornada 12

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Celestes buscarán mantenerse en lo alto de la tabla general.

¿A qué hora inicia el Mazatlán vs Cruz Azul hoy 20 de marzo de 2026?

El partido a desarrollarse en la cancha del Estadio El Encanto está pactado a arrancar en punto de las 21:06 horas, tiempo del centro de México.

Alineaciones del Mazatlán vs Cruz Azul para la jornada 12, al momento

Estos son los elementos que podrían elegir tanto Sergio Bueno como Nicolás Larcamón para encarar el partido de la fecha 12 en el Pacífico mexicano:

Mazatlán: Ricardo Rodríguez, Jair Díaz, Facundo Almada, Mauro Zaleta, Lucas Merolla, Edgar Bárcenas, Josue Ovalle, Sebastián Santos, Said Godínez, Luiz Teodora y Brian Rubio.

Cruz Azul: Andrés Gudiño, Omar Campos, Willer Ditta, Erik Lira, Nicolás Ibáñez, Agustín Palavecino, Ángel Márquez, Carlos Rodríguez, José Paradela, Jorge Rodarte y Gonzalo Piovi.

¿Dónde ver el Mazatlán vs Cruz Azul en vivo? Canales de TV y streaming online

El partido entre el Mazatlán FC y la Máquina del Cruz Azul dentro de la jornada 12 del Clausura 2026 lo podrás seguir a través de la señal de Azteca Deportes (Canal 7) y por el sistema de FOX ONE.

¡Bienvenidos a la fiesta de la Liga MX!

Buenas tardes damas y caballeros. Este viernes 20 de marzo, Mazatlán FC recibirá a Cruz Azul en el Estadio El Encanto para disputar la jornada 12 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El equipo local buscará su tercera victoria en la historia ante La Máquina, un reto que promete ser complicado.

Mazatlán, que llega con una racha complicada, buscará superar los desafíos y sumar tres puntos cruciales en su despedida de la Liga MX. Por su parte, Cruz Azul, sublíder del torneo con 26 puntos, llega a este encuentro con una moral elevada, tras eliminar a Monterrey en la Concachampions con un marcador global de 4-3. El equipo de Nicolás Larcamón mantiene una de las mejores ofensivas del torneo, pero el técnico argentino sabe que el partido será un reto físico importante, especialmente con el corto descanso tras su reciente compromiso internacional.

Mazatlán, aunque en una situación difícil en la tabla y con su futuro en incertidumbre debido a la posible venta de la franquicia, intentará dar la sorpresa en su último torneo, mientras que Cruz Azul buscará mantener el paso firme hacia la parte alta de la clasificación.

No te pierdas todas las emociones del partido entre el Mazatlán FC y la Máquina del Cruz Azul dentro de la jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX, solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.

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