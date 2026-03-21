Todos los eliminados de Exatlón México 2026: lista completa y actualizada, semana a semana

Exatlón México 2026 sigue su camino hacia la final: eliminaciones, horarios y más detalles.

Quiénes son todos los eliminados del Exatlón México | @ExatlonMx

El reality show Exatlón México continúa siendo un éxito en la televisión mexicana, con cada vez menos participantes en la recta final de su novena temporada. Mientras los competidores siguen luchando por un lugar en la gran final, las eliminaciones se han ido acumulando semana tras semana.

En este proceso, las salidas de los concursantes son más emotivas, y los equipos se enfrentan a desafíos cada vez más difíciles para llegar a la última etapa de la competencia. A continuación, te compartimos los detalles de las últimas eliminaciones, los horarios de la emisión y la fecha estimada para la gran final de Exatlón México 2026.

¿Quiénes han sido los eliminados de Exatlón México 2026? Lista por Equipo Rojo y Azul

En el último episodio, el equipo Azul sufrió otro golpe duro, perdiendo a uno de sus miembros por tercera semana consecutiva. Esta vez, fue Ernesto Cázares quien tuvo que despedirse del programa, dejando atrás a sus compañeros con un mensaje lleno de emoción y la esperanza de reunirse pronto con su familia. Con esta eliminación, el equipo Azul sigue perdiendo integrantes y cada vez son menos los atletas que luchan por mantenerse en la competencia.

Samanta Rodríguez (Equipo Rojo)

(Equipo Rojo) Karen Núñez (Equipo Azul)

(Equipo Azul) Alex Sotelo (Equipo Azul)

(Equipo Azul) Aristeo Cázares (Equipo Rojo, lesión)

(Equipo Rojo, lesión) Andrea Álvarez (Equipo Azul)

(Equipo Azul) Antonio Flores (Equipo Azul)

(Equipo Azul) Paola Peña (Equipo Azul, lesión)

(Equipo Azul, lesión) Michell Tanori (Equipo Azul)

(Equipo Azul) Luis Avilés (Equipo Rojo)

(Equipo Rojo) Vanessa López (Equipo Azul)

(Equipo Azul) Mau Wow (Equipo Rojo)

(Equipo Rojo) Edna Carrillo (Equipo Rojo)

(Equipo Rojo) Heber (Equipo Rojo)

(Equipo Rojo) Thayli (Equipo Rojo)

(Equipo Rojo) Jair (Equipo Rojo)

(Equipo Rojo) Melisa (Equipo Rojo)

(Equipo Rojo) Adrián (Equipo Rojo)

(Equipo Rojo) José (Equipo Azul)

(Equipo Azul) Emilio (Equipo Rojo)

(Equipo Rojo) Dana Castro (Equipo Azul, lesión)

(Equipo Azul, lesión) Ella Bucio (Equipo Rojo, eliminada el 1 de marzo)

(Equipo Rojo, eliminada el 1 de marzo) Alejandro Aguilar (Equipo Azul, eliminado recientemente)

(Equipo Azul, eliminado recientemente) Natali Brito (Equipo Azul, eliminada el 8 de marzo)

(Equipo Azul, eliminada el 8 de marzo) Ernesto Cázares (Equipo Azul, eliminado el 15 de marzo)

Horarios de Exatlón México 2026 y quién transmite en vivo por TV y online de lunes a domingo

Exatlón México sigue su curso en Azteca UNO, con emisiones de lunes a viernes a las 20:30 horas (tiempo del centro de México). Los domingos, el programa comienza media hora antes, a las 20:00 horas. Además de su transmisión por televisión, los espectadores pueden seguir el programa en vivo a través de la aplicación TV Azteca o el sitio web tvazteca.com. También se pueden ver los episodios completos al día siguiente en el canal oficial de YouTube.

¿Cuándo es la final de Exatlón México 2026?

Aunque la producción no ha anunciado oficialmente la fecha exacta de la gran final, el conductor Antonio Rosique dejó entrever durante el programa que la segunda mitad de la temporada comenzó el 19 de enero de 2026. Esto sugiere que la final podría celebrarse a inicios de mayo de 2026, siempre y cuando se mantenga el ritmo habitual de episodios y eliminaciones. Con el paso de las semanas, los espectadores se preparan para el desenlace de esta emocionante temporada.

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