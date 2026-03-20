Necaxa vs Tijuana, en vivo: transmisión del partido de la Liga MX 2026

Actualmente, el Necaxa ocupa la posición 14 en la tabla general con 10 puntos, logrados gracias a tres victorias, un empate y siete derrotas

Los Rayos del Necaxa retoman su participación en la Liga MX a través de Claro Sports. Este viernes 20 de marzo, el equipo hidrocálido se enfrentará a los Xolos de Tijuana en el Estadio Victoria, en el marco de la jornada 12 del torneo Clausura 2026. El partido será clave para las aspiraciones de ambos equipos en su lucha por asegurar un buen lugar en la fase regular. Podrás seguir el encuentro en vivo a través de nuestra señal.

Actualmente, el Necaxa ocupa la posición 14 en la tabla general con 10 puntos, logrados gracias a tres victorias, un empate y siete derrotas. Por su parte, Tijuana se encuentra en el lugar 10 con 12 puntos, producto de dos victorias, seis empates y tres derrotas.

¿A qué hora inicia el Necaxa vs Tijuana hoy 20 de marzo de 2026?

El partido entre Necaxa y Tijuana está programado para este viernes 20 de marzo, en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Necaxa vs Tijuana: ¿Cómo y dónde ver en vivo el partido de la jornada 12 del Clausura 2026?

La transmisión de Claro Sports del Necaxa-Tijuana inicia 10 minutos antes partido, en punto de las 18:50 horas, con los comentarios de Xavi Sol y Adolfo Ríos.

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