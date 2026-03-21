Liga MX Clausura 2026: resultados jornada 12, goles y posiciones del fútbol mexicano

Publicado por Daniela Galindo

La pelea por la cima del Clausura 2026 sigue con Chivas y Cruz Azul peleando de cerca

Liga MX Clausura 2026: resultados jornada 12, goles y posiciones del fútbol mexicano
Necaxa se impone a Tijuana en el inicio de la jornada 12 | Imago 7

El Clausura 2026 continúa su desarrollo con la jornada 12, una fecha clave en la lucha por la cima del torneo. Chivas buscará mantenerse como líder cuando visite a Monterrey, en uno de los duelos más atractivos del fin de semana.

La actividad también presenta el Clásico Capitalino, donde América y Pumas se enfrentarán en un partido que va más allá de los tres puntos, con orgullo y posiciones en juego. La jornada arrancó con el triunfo de Necaxa sobre Tijuana, un resultado que permite a los Rayos seguir sumando y mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a la Liguilla.

Resultados de la jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX

La jornada 12 dio inicio el viernes 20 de marzo con una doble cartelera. El primer duelo fue para el Necaxa quien dominó sin complicaciones Tijuana en Aguascalientes, lo que les ayudó a subir posiciones en la tabla de posiciones.

  • Viernes, 20 de marzo
  • Sábado, 21 de marzo
    • 17:00 | Atlas vs Querétaro | Jornada 12 | ViX Premium
    • 19:00 | Monterrey vs Chivas | Jornada 12 | TUDN, ViX Premium
    • 19:00 | San Luis vs León | Jornada 12 | ESPN, Disney+ Premium
    • 21:00 | Pumas vs América | Jornada 12 | TUDN, ViX Premium
  • Domingo, 22 de marzo
    • 17:00 | Santos vs Puebla | Jornada 12 | ViX Premium, ESPN, Disney+ Premium
    • 17:00 | Pachuca vs Toluca | Jornada 12 | FOX One, FOX
    • 19:00 | Juárez vs Tigres | Jornada 12 | FOX One, TV Azteca

Posiciones Liga MX: así queda la tabla del Clausura 2026

El Chivas se mantiene en la cima del Clausura 2026, con una ligera ventaja en la clasificación. El conjunto rojiblanco suma un punto más que Cruz Azul y dos por encima de Toluca, precisamente los dos equipos que le han provocado sus únicas caídas en lo que va del torneo.

  1. Chivas | 27 puntos
  2. Cruz Azul | 26 puntos
  3. Toluca | 25 puntos
  4. Pachuca | 21 puntos
  5. Pumas | 20 puntos
  6. Tigres | 17 puntos
  7. Club América | 17 puntos
  8. Atlas | 17 puntos
  9. Monterrey | 14 puntos
  10. Necaxa | 13 puntos
  11. Tijuana | 12 puntos
  12. Puebla | 12 puntos
  13. San Luis | 11 puntos
  14. Juárez | 11 puntos
  15. Mazatlán | 10 puntos
  16. León | 10 puntos
  17. Querétaro | 7 puntos
  18. Santos Laguna | 5 puntos

¿Cómo va la tabla de goleadores del Clausura 2026?

La tabla de goleo del Clausura 2026 sigue siendo dominada por Joao Pedro del Atlético de San Luis, con 10 anotaciones. Pero es seguido de cerca por el delantero de las Chivas, Armando ‘Hormiga’ González con nueve dianas. Mientras que en el tercer lugar está Paulinho del Toluca con seis tantos, siendo los mismos anotadores que conquistaron la corona el torneo pasado.

  1. Joao Pedro – Atlético de San Luis – 10 goles
  2. Armando González – Chivas – 9 goles
  3. Paulinho – Toluca – 6 goles
  4. Arturo González – Atlas – 5 goles
  5. José Paradela – Cruz Azul – 5 goles
  6. Salomón Rondón – Pachuca – 5 goles
  7. Diber Cambindo – León – 5 goles
  8. Juninho Vieira – Pumas – 5 goles
  9. Kevin Castañeda – Tijuana – 5 goles
  10. Agustín Palavecino – Cruz Azul – 4 goles
  11. Ezequiel Ruiz – Necaxa – 4 goles

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