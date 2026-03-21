Liga MX Clausura 2026: resultados jornada 12, goles y posiciones del fútbol mexicano

La pelea por la cima del Clausura 2026 sigue con Chivas y Cruz Azul peleando de cerca

Necaxa se impone a Tijuana en el inicio de la jornada 12 | Imago 7

El Clausura 2026 continúa su desarrollo con la jornada 12, una fecha clave en la lucha por la cima del torneo. Chivas buscará mantenerse como líder cuando visite a Monterrey, en uno de los duelos más atractivos del fin de semana.

La actividad también presenta el Clásico Capitalino, donde América y Pumas se enfrentarán en un partido que va más allá de los tres puntos, con orgullo y posiciones en juego. La jornada arrancó con el triunfo de Necaxa sobre Tijuana, un resultado que permite a los Rayos seguir sumando y mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a la Liguilla.

Resultados de la jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX

La jornada 12 dio inicio el viernes 20 de marzo con una doble cartelera. El primer duelo fue para el Necaxa quien dominó sin complicaciones Tijuana en Aguascalientes, lo que les ayudó a subir posiciones en la tabla de posiciones.

Viernes, 20 de marzo 19:00 | Necaxa 3-0 Xolos | CRÓNICA 21:06 | Mazatlán vs Cruz Azul | Jornada 12 | FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, FOX, Tubi, Azteca 7

Sábado, 21 de marzo 17:00 | Atlas vs Querétaro | Jornada 12 | ViX Premium 19:00 | Monterrey vs Chivas | Jornada 12 | TUDN, ViX Premium 19:00 | San Luis vs León | Jornada 12 | ESPN, Disney+ Premium 21:00 | Pumas vs América | Jornada 12 | TUDN, ViX Premium

Domingo, 22 de marzo 17:00 | Santos vs Puebla | Jornada 12 | ViX Premium, ESPN, Disney+ Premium 17:00 | Pachuca vs Toluca | Jornada 12 | FOX One, FOX 19:00 | Juárez vs Tigres | Jornada 12 | FOX One, TV Azteca



Posiciones Liga MX: así queda la tabla del Clausura 2026

El Chivas se mantiene en la cima del Clausura 2026, con una ligera ventaja en la clasificación. El conjunto rojiblanco suma un punto más que Cruz Azul y dos por encima de Toluca, precisamente los dos equipos que le han provocado sus únicas caídas en lo que va del torneo.

Chivas | 27 puntos Cruz Azul | 26 puntos Toluca | 25 puntos Pachuca | 21 puntos Pumas | 20 puntos Tigres | 17 puntos Club América | 17 puntos Atlas | 17 puntos Monterrey | 14 puntos Necaxa | 13 puntos Tijuana | 12 puntos Puebla | 12 puntos San Luis | 11 puntos Juárez | 11 puntos Mazatlán | 10 puntos León | 10 puntos Querétaro | 7 puntos Santos Laguna | 5 puntos

¿Cómo va la tabla de goleadores del Clausura 2026?

La tabla de goleo del Clausura 2026 sigue siendo dominada por Joao Pedro del Atlético de San Luis, con 10 anotaciones. Pero es seguido de cerca por el delantero de las Chivas, Armando ‘Hormiga’ González con nueve dianas. Mientras que en el tercer lugar está Paulinho del Toluca con seis tantos, siendo los mismos anotadores que conquistaron la corona el torneo pasado.

Joao Pedro – Atlético de San Luis – 10 goles Armando González – Chivas – 9 goles Paulinho – Toluca – 6 goles Arturo González – Atlas – 5 goles José Paradela – Cruz Azul – 5 goles Salomón Rondón – Pachuca – 5 goles Diber Cambindo – León – 5 goles Juninho Vieira – Pumas – 5 goles Kevin Castañeda – Tijuana – 5 goles Agustín Palavecino – Cruz Azul – 4 goles Ezequiel Ruiz – Necaxa – 4 goles

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