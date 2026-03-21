América vs Pumas: el once de las Águilas con bajas sensibles para el Clásico Capitalino

El Club América enfrentará a Pumas con bajas clave como Henry Martín y Isaías Violante. André Jardine ajusta su XI para el Clásico Capitalino y la Concachampions

Dos bajas clave en el conunto de Jardine | Imago7

El Club América se reporta listo para una edición más del Clásico Capitalino frente a los Pumas de la UNAM este sábado 21 de marzo en Ciudad Universitaria. Sin embargo, el esquema de André Jardine ha tenido que ajustarse de último momento debido a ausencias de peso que complican la planificación del encuentro.

Bajas confirmadas: Henry Martín no será arriesgado

El conjunto de Coapa llega a este compromiso con dos ausencias sensibles en su plantilla. La primera es la de Isaías Violante, quien continúa en proceso de recuperación tras un problema en la rodilla.

No obstante, la noticia que más impacta al equipo es la baja de su capitán, Henry Martín. A pesar de que el delantero trabajó intensamente durante la semana para superar sus molestias musculares, el cuerpo técnico ha decidido no arriesgarlo. El objetivo es permitir su recuperación total para que regrese a la actividad hasta después de la fecha FIFA, priorizando su salud a largo plazo.

El posible once de las Águilas ante Pumas

Ante la emergencia en la delantera y la necesidad de mantener la solidez defensiva, este es el cuadro que se perfila para iniciar en el Estadio Olímpico Universitario:

Portero: Rodolfo Cota.

Rodolfo Cota. Defensa: Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Israel Reyes y Cristian Borja.

Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Israel Reyes y Cristian Borja. Medios: Jonathan dos Santos y Rodrigo Dourado.

Jonathan dos Santos y Rodrigo Dourado. Volantes: Alejandro Zendejas, Raphael Veiga y Brian Rodríguez.

Alejandro Zendejas, Raphael Veiga y Brian Rodríguez. Delantero: Patricio Salas.

Los ajustes de André Jardine respecto a la Concachampions

En comparación con la última alineación presentada ante el Philadelphia Union en la vuelta de los octavos de final de la Concachampions, Jardine realizará dos modificaciones estratégicas clave.

El primer cambio es el ingreso de Kevin Álvarez en la lateral derecha en sustitución de Aarón Mejía. El segundo ajuste se da en el corazón del mediocampo, donde Jonathan dos Santos tomará el lugar de Erick Sánchez para aportar mayor equilibrio y experiencia en la zona de recuperación, un factor que fue cuestionado tras el cierre ‘nervioso’ del partido internacional. Con este once, el América busca sanar las dudas defensivas y sumar tres puntos fundamentales que le permitan escalar posiciones en la tabla general del Clausura 2026.

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