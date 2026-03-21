¡Regresa! Kevin Mier defenderá la portería del Cruz Azul tras superar su lesión

El colombiano estuvo alejado de las canchas tras sufrir una fractura en noviembre del 2025 en partido ante los Pumas. Es titular ante Mazatlán

El colombiano peleará la titularidad con Andrés Gudiño | Imago7

¡Kevin Mier regresa! La portería de Cruz Azul para el partido ante Mazatlán en la jornada 12 del Clausura 2026 volverá a ser resguardada por el guardameta colombiano, tras superar una larga recuperación por una fractura de peroné.

La lesión, sufrida el 8 de noviembre de 2025 durante un encuentro contra los Pumas de la UNAM, provocada por una dura entrada de Adalberto Carrasquilla, mantuvo al portero colombiano fuera de las canchas por más de cuatro meses, un periodo en el que Cruz Azul tuvo que reestructurar su zona baja para seguir compitiendo.

A lo largo de su proceso de recuperación, Mier se mantuvo enfocado realizando un trabajo constante y disciplinado para regresar en su mejor nivel. A pesar de la dificultad de la lesión, siguió de cerca los entrenamientos y aportó en lo que podía desde fuera del campo. En febrero, comenzó a mostrar señales de su regreso, participando nuevamente en entrenamientos y siendo considerado para duelos con el equipo sub 21.

El regreso de Mier se concreta este fin de semana, con la decisión del entrenador Nicolás Larcamón, de incluirlo en la alineación titular para el duelo ante Mazatlán, un partido que marca su retorno al campo después de 132 días de ausencia. El técnico argentino ya había anticipado esta posibilidad en conferencias previas, lo que reafirma la confianza depositada en él para retomar su puesto como portero titular.

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Con este retorno, la portería de Cruz Azul experimenta un cambio, ya que Andrés Gudiño, quien ocupó la titularidad en la ausencia de Mier, cederá su lugar y pasará a la banca. Este ajuste no solo responde a la vuelta de Mier, sino también a la carga de partidos que se avecina para el club, con compromisos en la Liga MX y la Concachampions que exigirán la rotación de jugadores para mantener el rendimiento del equipo.

Respecto al rendimiento de Gudiño, en el actual certamen ha disputado los 11 partidos completos del torneo, para un total de 990 minutos de juego efectivo, mismos en los que ha recibido un total de 11 goles. Por su parte, en el torneo pasado entró de cambio en el segundo tiempo del último partido de fase regular ante los felinos, además de que encaró completos los cuartos de final y la semifinal, permitiendo solo cuatro anotaciones.

Con Mier nuevamente disponible, Cruz Azul espera no solo reforzar su defensa, sino también aprovechar la experiencia y capacidad del colombiano para afrontar los desafíos inmediatos. Este regreso marca un nuevo capítulo para el portero, que tras superar su lesión, busca recuperar el nivel que lo hizo titular en la portería celeste, y que lo llevó a pelear la titularidad de la selección de Colombia.

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