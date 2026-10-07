Néstor Lorenzo respira: Colombia juega bien y finaliza la fecha FIFA con victoria

Con golazos de Samuel Velásquez y Daniel Arcila el combinado nacional dispersó las críticas y cerró de buena manera esta ventana de partidos.

Colombia vs. Perú en amistoso/ FCC.

La Selección Colombia dejó buenas sensaciones, lo hizo en el marco de la finalización de la fecha FIFA de septiembre y octubre. Este martes 6 de octubre enfrentó y venció 2-0 a un Perú que venía de una situación aún peor o similar, ya que el equipo del vecino país no participó en el Mundial y venía de 3 derrotas en esta ventana de amistosos.

Con la base de Dávinson Sánchez, Gustavo Puerta, Jhon Arias y Luis Suárez, quienes fueron los únicos jugadores que registraron titularidad en los 3 juegos de Colombia en esta fecha FIFA y con varias piezas que debutaron en esta ‘Tricolor’, el equipo se vio mejor, con más confianza en el terreno de juego.

No obstante el combinado nacional tuvo un primer tiempo pálido, a pesar que un Perú que se vio cansado en ciertos pasajes y que le entregó la pelota, a los nuestros les hizo falta más iniciativa para comenzar ganando el compromiso en Florida, Estados Unidos. No obstante todo iba a quedar para la segunda parte.

¿El rival perfecto para terminar la fecha FIFA?

Fueron pocos cambios los que decidió hacer Néstor Lorenzo una vez inicio la parte complementaria, solamente salió Yaser Asprilla para darle paso a Juan Manuel Rengifo, el verdadero debutante de la Absoluta. Y unas de las buenas caras que dejó esta fecha de amistosos FIFA le envió un mensaje al entrenador y sus colaboradores. Samuel Velásquez aprovechó una pelota que quedó rebotando para rematar de ‘media-volea’ y convertir el 1-0, si hace falta lateral izquierdo, el jugador de Nacional es una buena carta.

Minutos después y con la apertura del marcador llegaron más caras nuevas al compromiso en casa del Inter Miami. Salieron: Jhon Arias, Carlos Andrés Gómez, Luis Suárez, Jhon Solís y Gustavo Puerta, ingresaron: Kevin Castaño, Daniel Arcila, Kevin Viveros, Richard Ríos y Camilo Durán. Cuando se estaba acabando el partido (90+2′) la revelación colombiana del fútbol mexicano, Daniel Arcila se reportó con otro golazo en el borde del área para una victoria sólida de Colombia sobre Perú.

MÁS INFORMACIÓN: Colombia derrota a Perú con golazo de Velásquez y un golpe definitivo de Arcila

En conclusión la Selección encontró en Perú el rival perfecto para cerrar esta fecha FIFA entre septiembre y octubre. El vecino país no pasa sus mejores momentos futbolísticos y administrativos; todo parece indicar que a Mano Menezes le falta mucho trabajo por realizar con una selección que también pasa por un cambio generacional, pero peor aún que no logra superar su ausencia al Mundial del 2026, al que no le alcanzó si quiera para pelear por el repechaje un lugar a fase de grupos.

Lea también: