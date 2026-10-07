Los Ángeles se rinde ante Guillermo Ochoa: homenaje, ovación y emoción antes del duelo ante Chile

El Memorial Coliseum reconoció la trayectoria del histórico portero con videos, mensajes, un tifo y el pebetero encendido antes del amistoso

Ochoa es homenajeado en Los Ángeles | Imago7

El Los Angeles Memorial Coliseum hizo una pausa antes del México vs Chile para rendirse ante Guillermo Ochoa, protagonista de un homenaje que recorrió algunos de los momentos que marcaron su trayectoria con la Selección Mexicana. Mientras el guardameta apareció sobre el terreno de juego, las tribunas respondieron con aplausos y mensajes para uno de los futbolistas que ha acompañado al Tricolor durante distintas generaciones.

El reconocimiento no quedó limitado a los seguidores mexicanos. Aficionados chilenos también participaron con una pancarta dedicada al portero, en una imagen que mostró la dimensión que alcanzó su carrera fuera del país. Ochoa recorrió la cancha, respondió a los saludos desde las gradas y observó cada detalle de una ceremonia preparada para celebrar su historia con México.

El sonido local acompañó el momento con “El Rey”, mientras las pantallas del estadio comenzaron a proyectar imágenes de diferentes etapas del guardameta. El número 13 volvió a ocupar un lugar central en una noche en la que el futbolista recibió el reconocimiento de un inmueble ligado también a buena parte de la comunidad mexicana que vive en Los Ángeles.

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La ceremonia tuvo otro de sus momentos centrales cuando el pebetero del Memorial Coliseum apareció encendido. Desde la banca mexicana, jugadores y miembros del cuerpo técnico siguieron el homenaje de pie y entre aplausos. Algunos integrantes de la selección chilena también se sumaron al reconocimiento antes del comienzo del amistoso.

Las pantallas recordaron las actuaciones que colocaron a Ochoa en el escenario internacional. Aparecieron sus intervenciones ante Neymar en Brasil 2014, su respuesta frente a Toni Kroos y Alemania en Rusia 2018 y el penal detenido a Robert Lewandowski en Qatar 2022, imágenes que acompañaron buena parte de la narración de su carrera con el Tricolor.

El video preparado para la ocasión también repasó un recorrido que no siempre tuvo a Ochoa como protagonista inmediato. El portero tuvo que esperar oportunidades, competir por el puesto y atravesar distintos ciclos de la Selección Mexicana antes de convertirse en una presencia habitual en las Copas del Mundo y en uno de los referentes del vestidor.

Ochoa siguió desde la cancha los mensajes de aficionados de Los Ángeles y California que aparecieron en las pantallas. La emoción fue visible en el rostro del portero, que levantó la mirada hacia las tribunas mientras el estadio reconocía sus años defendiendo la portería mexicana. El mensaje de la ceremonia giró alrededor de sus recuerdos y del legado construido con la selección.

Otro de los momentos visuales llegó desde las gradas, donde se desplegó un tifo dedicado a Guillermo Ochoa con imágenes correspondientes a distintas etapas de su carrera. La escena completó un reconocimiento que reunió videos, música, mensajes y la respuesta de los aficionados presentes en el Memorial Coliseum.

Antes de que México y Chile comenzaran su partido, la noche ya había dejado una de sus imágenes principales. Guillermo Ochoa, con su emblemático número 13 como referencia, recibió de pie la ovación del estadio y de quienes compartieron vestidor o cancha con él, en un homenaje a una carrera marcada por Mundiales, atajadas y más de dos décadas vinculadas con la selección mexicana.

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