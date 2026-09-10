Selección Nacional de México vs Chile, en vivo el partido amistoso del 6 de octubre

Claro Sports es la casa del Tricolor, que vive la era de Rafa Márquez al frente del representativo nacional

La Selección Nacional de México continúa con su preparación después de la Copa del Mundo 2026 y tendrá como siguiente rival a Chile en un partido amistoso que marcará el cierre de su primera gira internacional bajo el mando de Rafael Márquez. El encuentro será parte de la primera Fecha FIFA posterior al Mundial y representará una nueva evaluación para el proyecto del Tricolor.

Después de enfrentar a Colombia, Perú y Estados Unidos, México llegará al duelo ante el conjunto andino con la intención de seguir observando futbolistas y consolidar la idea de juego que busca implementar el cuerpo técnico. El partido en Los Ángeles será la última prueba de esta ventana internacional para el equipo mexicano.

México vs Chile: ¿Cuándo se juega y dónde ver el partido amistoso?

El duelo entre México y Chile se disputará el martes 6 de octubre en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, California, aunque el horario todavía está pendiente de confirmarse. La afición podrá seguir la transmisión a través de la multiplataforma de Claro Sports, tanto en televisión de paga como por el canal premium de YouTube con un costo de 59 pesos mexicanos.

La Selección Mexicana y Chile cuentan con una historia de 24 enfrentamientos, con un balance de 10 victorias para el Tricolor, nueve triunfos para los sudamericanos y tres empates. Uno de los capítulos más recordados ocurrió en la Copa América Centenario 2016, cuando La Roja eliminó al conjunto mexicano en cuartos de final con una goleada de 7-0.

Antecedentes y últimos cinco resultados del México vs Chile

El partido del 6 de octubre abrirá un nuevo capítulo entre dos selecciones que atraviesan procesos de renovación después del Mundial 2026. México buscará continuar con el crecimiento del equipo de Rafael Márquez, mientras Chile intentará mostrar avances dentro de su propia etapa de reconstrucción.

El enfrentamiento en Los Ángeles será una oportunidad para que el cuerpo técnico mexicano observe el rendimiento de sus jugadores y defina las bases del nuevo ciclo internacional. El Tricolor volverá a la cancha con la intención de sumar experiencia y fortalecer su camino rumbo a los próximos compromisos oficiales.

México 2-2 Chile | Partido amistoso | 08/12/2021

México 3-1 Chile | Partido amistoso | 22/03/2019

México 0-1 Chile | Partido amistoso | 16/10/2018

México 0-7 Chile | Copa América 2016 (Cuartos de final) | 18/06/2016

México 1-0 Chile | Partido amistoso | 01/06/2016

Te puede interesar: