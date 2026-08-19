Bloqueos en Michoacán, hoy 19 de agosto: cuáles son los puntos con cierres y vías alternas

La movilidad en Michoacán se vio afectada por bloqueos en al menos 24 puntos carreteros, mientras se habilitan nuevamente algunas vialidades

Se reportan bloqueos en Michoacán | Reuters

Michoacán vive una jornada complicada este miércoles 19 de agosto debido a una serie de bloqueos carreteros que afectan distintos puntos del estado. Los cierres provocaron interrupciones en la circulación y complicaciones para automovilistas y transportistas que buscan desplazarse por las principales vías.

Durante la mañana se reportaron afectaciones en municipios como Zamora, Morelia, Zacapu y Quiroga, donde diferentes tramos carreteros presentaron cierres. Ante esta situación, autoridades trabajan para recuperar la movilidad en las zonas afectadas y habilitar nuevamente el paso.

Bloqueos en Michoacán hoy 19 de agosto: puntos cerrados

Las autoridades reportaron al menos 24 bloqueos carreteros en distintos puntos de Michoacán. Entre las vialidades con mayores afectaciones se encuentran:

Zamora-La Piedad

Sanabria-Purépero

Churintzio-Purépero

La Piedad-Tlazazalca

Los Nogales-Ocotlán

Además, se registraron cierres en otros tramos carreteros del estado, generando complicaciones para quienes circulaban por estas zonas durante las primeras horas del día.

Después de varias horas de afectaciones, algunos puntos comenzaron a recuperar la circulación, entre ellos:

Carretera Morelia–Quiroga , a la altura de la localidad de El Tigre.

, a la altura de la localidad de El Tigre. Carretera Pátzcuaro-Tzintzuntzan , en la zona de Sanabria.

, en la zona de Sanabria. Carretera Estatal Tangancícuaro-Carapan , cerca de Los Nogales.

, cerca de Los Nogales. Carretera Comanja-Coeneo , a la altura de Comanja.

, a la altura de Comanja. Carretera Zamora-Ecuandureo , en la localidad El Sauz.

, en la localidad El Sauz. Zacapu-Panindícuaro, en el entronque hacia la autopista de Occidente.

¿Qué está pasando hoy 19 de agosto en Michoacán?

La jornada comenzó con reportes de bloqueos, quema de vehículos y afectaciones a la circulación en diferentes regiones del estado. Los cierres generaron un escenario de complicaciones para el transporte y los habitantes de las zonas afectadas.

Las autoridades informaron que durante la madrugada se realizaron acciones operativas en Michoacán, situación que posteriormente derivó en la movilización de elementos de seguridad y afectaciones en distintos puntos carreteros.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que se llevó a cabo un operativo para intentar realizar la detención de “un objetivo o varios objetivos relevantes”, aunque señaló que la información sería ampliada posteriormente por el gabinete de seguridad.

Mientras continúan las labores para normalizar la circulación, las autoridades mantienen presencia en las zonas donde se registraron los bloqueos y recomiendan a la población mantenerse informada sobre las condiciones de tránsito.

Bloqueos en Michoacán: vías alternas a los cierres de hoy 19 de agosto

Ante las afectaciones en distintos caminos, se recomienda a los automovilistas evitar las zonas con cierres y utilizar rutas alternativas cuando sea posible. Las principales recomendaciones son mantenerse atentos a los reportes oficiales y considerar tiempos adicionales de traslado.

Los usuarios que necesiten circular por Michoacán pueden optar por rutas secundarias dependiendo de su punto de origen y destino, especialmente en los alrededores de Zamora, La Piedad, Morelia, Zacapu y Quiroga.

También se recomienda revisar las condiciones de las carreteras antes de iniciar cualquier viaje, ya que la situación puede cambiar conforme avanzan los trabajos para liberar las vialidades afectadas.

Las autoridades continúan con las labores correspondientes para restablecer completamente la circulación en los puntos donde se presentaron bloqueos durante este miércoles 19 de agosto.

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