La foto viral de Julián Álvarez en medio de su conflicto con el Atlético de Madrid

El club habría cerrado negociaciones con el Barcelona por la salida de Julián Álvarez y ahora se mantendrá en el equipo para la siguiente temporada

Julián Álvarez y su viral foto con el Atlético de Madrid | Foto Atlético de Madrid

La nueva fotografía oficial de Julián Álvarez con la camiseta del Atlético de Madrid para la temporada 2026-27 se robó todos los reflectores en medio de la polémica sobre su futuro. La imagen muestra al delantero argentino con una expresión distinta a la que tuvo en campañas anteriores y provocó comparaciones inmediatas entre sus retratos desde que llegó al club.

El contraste llamó la atención porque, mientras en otras temporadas aparecía sonriendo, esta vez posó con un gesto serio. Sin embargo, no fue el único futbolista del plantel que modificó su expresión para las fotografías de este año.

Aun así, el contexto hizo que la fotografía adquiriera otra dimensión. Julián atraviesa un verano marcado por su deseo de salir del Atlético y por la postura del club de no abrir una negociación para dejarlo marcharse.

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Durante el Mundial, el argentino ya había expresado que consideraba conveniente buscar una salida y posteriormente reiteró esa postura en una conversación con Diego Simeone tras regresar de vacaciones. Pese a ello, la dirección del Atlético mantuvo su decisión de no negociar.

El propio Simeone volvió a fijar posición antes del partido ante Málaga. “Si el dueño del club (Gil Marín) habla tajantemente de la forma con la que habló, creo que está más que claro. Es como en un juicio: no ha lugar. Así de claro”, declaró.

El técnico también explicó que el atacante todavía no se encuentra en condiciones para competir. “Desde lo deportivo intentaremos cuidar a la persona y al jugador. No lo vemos en esas condiciones para poder jugar o participar. Espero que evolucione un poco más en los próximos días y esté un poco más cerca de lo que queremos”, añadió.

Por esa razón, Julián Álvarez no estará disponible para el debut del Atlético, mientras continúa con su proceso para ponerse a punto y se mantiene la incertidumbre alrededor de cuándo podrá volver a competir.

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La postura institucional tampoco cambió. Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, volvió a dar por cerrada la posibilidad de una salida, en una línea que coincide con lo expresado desde la dirigencia durante las últimas semanas.

El delantero llegó al Atlético en 2024 procedente del Manchester City, en una operación cercana a los 75 millones de euros, y desde entonces se convirtió en una de las referencias ofensivas del equipo. Ahora deberá afrontar una nueva temporada en un escenario distinto, con su futuro condicionado por la negativa del club a escuchar ofertas.

La imagen que circula en redes terminó funcionando como un símbolo de ese contexto, aunque dentro del plantel hubo más futbolistas que también aparecieron con gestos diferentes respecto a años anteriores. La situación de Julián no se define por una fotografía, sino por una serie de hechos: pidió salir, el Atlético se negó, no estará en el debut y la presidencia volvió a cerrar la puerta a una transferencia inmediata.

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