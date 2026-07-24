Canelo Álvarez admite que estaría en desventaja en una pelea con David Benavidez

Saúl Álvarez insinúa que David Benavidez es un peso completo que baja a las 175 y 200 libras para aprovechar su ventaja de peso sobre sus rivales

Canelo Álvarez rechaza una pelea con David Benavidez | Getty Images vía AFP

Saúl ‘Canelo’ Álvarez no tiene la menor intención de satisfacer a los fanáticos del boxeo con una pelea frente a David Benavidez, un enfrentamiento que aparece en el horizonte del mexicano desde que ascendió a las 168 libras, pero que el excampeón indiscutido ha rechazado por diversas razones. La última, la diferencia de peso que habría con el Bandera Roja.

Durante una charla con el periodista Ariel Helwani, el boxeador tapatío reconoció que no quiere intercambiar golpes con David Benavidez al considerar que existe una diferencia considerable de libras entre ambos, al grado de calificar al Monstruo Mexicano como un peso completo.

“Siempre he estado en esa situación. Siempre. Así que no es nada extraño para mí. Cuando vencía a uno, inmediatamente aparecía otro”, declaró Canelo Álvarez sobre el reto que le ha lanzado el Bandera Roja en más de una ocasión. “Ahora es Benavidez, pero él es un peso completo. Es un peso completo peleando en las 175 libras o algo así, crucero… Es un peso completo, no es justo”.

David Benavidez llegó a competir en el mismo rango de peso que Canelo Álvarez. The Mexican Monster fue campeón de las 168 libras en dos ocasiones, pero perdió el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo por no dar el peso y tras dar positivo por cocaína ante la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA), situación que aprovechó el tapatío para comenzar su colección de cinturones en los supermedianos.

Canelo Álvarez llegó a argumentar que no tenía interés en pelear con otro mexicano. Posteriormente declaró que una función con David Benavidez no le traía nada a la mesa porque no tenía suficiente cartel; más tarde solicitó públicamente 200 millones de dólares para firmar un contrato y, por último, rechazó una cita con el boxeador estadounidense de sangre mexicana al señalar que habría una diferencia de peso considerable sobre el ring.

David Benavidez prefirió subir de categoría para disputar campeonatos mundiales en los semipesados y en peso crucero, una decisión que pareció alejar por fin la posibilidad de un enfrentamiento con el tapatío de 35 años, quien viene de una derrota frente a Terence Crawford, que subió dos categorías de golpe para arrebatarle los cuatro cinturones de las 168 libras.

“Cuando me convertí en campeón indiscutido, ese era el momento correcto para hacer esa pelea. Si él hubiera sido campeón en ese momento, esa habría sido la pelea indicada. Pero no lo era. En ese entonces peleaba en las 168 libras, pero no era campeón. Creo que ese fue el momento perfecto para hacerla”, reiteró el pupilo de Eddy Reynoso al explicar que el combate pudo concretarse en aquella etapa de sus carreras.

Canelo Álvarez volverá al ring el próximo 31 de octubre para enfrentar a Christian Mbili con la intención de recuperar el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo en los supermedianos, una de las coronas que perdió ante Terence Crawford y que quedó en manos del camerunés tras el retiro del estadounidense.

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