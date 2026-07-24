¡Uno no fue suficiente! Colombia, doblemente campeona mundial de BMX

Las representantes de Colombia, Sophia Larrota y Jhorlany de la Hoz, se coronaron campeonas mundiales en las categorías de ocho y 12 años.

Colombia campeona en el Mundial de BMX | Vizzor

Este viernes 24 de julio, Colombia se despertó con muy buenas noticias en el BMX a nivel mundial. Desde el pasado viernes 17 de julio comenzaron las acciones del Mundial de BMX en Brisbane, Australia. Las y los atletas que representan la bandera amarilla, azul y roja, se ha establecido como potencia en este deporte tras el camino trazado por Mariana Pajón hace varios años.

Dicho esto, la delegación colombiana cumplió con creces en su participación mundialista. Un total de siete veces se vio la bandera ‘tricolor’ en los podios de las diferentes categorías de la competencia. Dos títulos mundiales, tres medallas de plata y dos preseas de bronce, fue el saldo de los ‘cafeteros’.

Colombia, campeona en el Mundial de BMX

Sophia Larrota Vega, atleta de nada más ocho años de edad, se coronó campeona mundial de BMX. La nacida en Santander se quedó con la medalla de oro tras imponerse con holgura en la carrera final. La colombiana curso la meta cuando el reloj marcaba 50.189. La australiana Zhad fue segunda en el podio y estuvo a 1.453 de la ‘cafetera’.

ATENCIÓN 🚨

Santander tiene Campeona Mundial de BMX !!

Se trata de Sophia Larrota Vega: deportista santandereana de 8 años que se coronó campeona hoy en el mundial de BMX en

Australia. 🎥 @ExtratiempoCO pic.twitter.com/189XRmgg2i — JAVIER O MANTILLA (@Jextratiempo) July 23, 2026

Colombia no solo celebró de la mano de Sophia Larrota. Pues, Jhorlany de la Hoz también ondeó la bandera amarilla, azul y roja en lo más alto del BMX. La colombiana de 12 años se quedó con el título mundial de su categoría en suelo australiano. La atleta sudamericana se hizo con la medalla de oro tras registrar un tiempo de 43.113. Micah Wallace de Nueva Zelanda y Mira Reyna Falconi de Estados Unidos, completaron el podio.

🤩 ¡De Escuela de Talentos al oro mundial!



El impulso a la reserva deportiva se hace podio en el Mundial de BMX de Australia. Jhorlany de la Hoz Mora, en nuestro programa desde 2024, se consagró en Oceanía en la categoría 12 años.



¡Felicitaciones, campeona! pic.twitter.com/EvDSDxyNzR — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) July 24, 2026

Todos los medallistas de Colombia en el Mundial de BMX

Colombia no solamente celebró con los oros de las atletas mencionadas anteriormente. También pudo gritar victoria en cinco ocasiones más gracias a las tres medallas de plata y dos preseas de bronce obtenidas. Resultados que dejan al BMX colombiano muy bien parado a nivel mundial.

Medallistas de plata

Martín Vásquez – 8 años.

Luciana Castillo – 11 años.

Jhan Mondragón – 14 años.

Medallistas de bronce

Jhoel Alejandro Quinto – 12 años.

Juana López – 15 años.

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