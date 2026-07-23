Anthony Joshua vs Kristian Prenga en vivo: horario y dónde ver la pelea de los pesos pesados

El británico vuelve al ring en Arabia Saudita y busca la victoria para realizar el esperado combate ante Tyson Fury

Anthony Joshua vs Kristian Prenga: horario y dónde ver | Reuters

Anthony Joshua vuelve al ring este fin de semana, cuando se mida a Kristian Prenga en Arabia Saudita, en una pelea que, de ganar, finalmente podría tener el combate con Tyson Fury, un duelo entre dos pesos pesados británicos que han estado cerca de medirse en el encordado, pero seguimos todavía sin ver.

El británico no pelea desde diciembre del 2025, cuando venció a Jake Paul en Miami. Tras ello, sufrió un accidente automovilístico en Nigeria que le costó la vida a dos personas y puso en duda su carrera. Tras meses de recuperación y de preparación, el medallista olímpico en Londres 2012 se enfrenta a Prenga, el último rival previo a tener finalmente la pelea ante el Gypsy King, Tyson Fury.

Joshua vs Prenga en vivo desde Arabia Saudita: ¿Cuándo y a qué hora es la pelea de los pesos pesados?

La pelea está programada para el sábado 25 de julio. La función se llevará a cabo en el Jeddah Superdome de Arabia Saudita. La cartelera del pago por evento dará inicio en punto de las 11:00 a.m., tiempo del centro de México, con la pelea estelar entre Joshua y Prenga iniciando a las 16:00 horas de la CDMX.

Anthony Joshua vs Kristian Prenga: perfiles

Anthony Joshua, de 36 años, saltó a la fama como amateur al pelear en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde ganó el oro en la categoría de los pesos pesados. Pasó al profesionalismo al año siguiente y ganó sus primeras 22 peleas, pero todo cambió en su primera función en Estados Unidos, en Madison Square Garden el 1 de junio de 2019. Inicialmente se iba a enfrentar a Jarrell Miller, pero el estadounidense falló tres pruebas de dopaje y tomó su sitio Andy Ruiz Jr., y el Destroyer dio una de las más grandes sorpresas de la historia al ganar por TKO en el séptimo round.

Si bien Joshua ganó la revancha ante Ruiz en diciembre del 2019 para recuperar sus cinturones, sufrió dos derrotas ante Oleksandr Usyk y una más ante Daniel Dubois en Wembley en septiembre del 2024. Parecía que su carrera ya no sería la misma tras aceptar peleas ante peleadores de la UFC como Francis Ngannou y youtubers como Jake Paul, pero ya tiene pactada la pelea con Tyson Fury si logra ganar este fin de semana.

Su rival, Kristian Prenga, nació en Albania. Tiene 35 años y es profesional desde el 2016. Tiene marca de 20-1, con todas sus victorias por la vía del KO. Ha ganado sus últimos 16 combates desde que perdió ante Giovanni Auriemma en febrero del 2017, aunque no tiene peleas por títulos de las principales organizaciones y Box Rec le tiene en el lugar 35 entre los pesos pesados.

¿Dónde ver en vivo la pelea de Joshua vs Prenga por el peso pesado?

La función Danger Before Destiny estará disponible a nivel mundial a través de pago por evento en la plataforma de DAZN, además de seguir la cobertura de Claro Sports de este evento.

Joshua vs Prenga en vivo desde Egipto: cartelera completa

Esta es la cartelera de la función Danger Before Destiny, que tendrá como pelea estelar a Anthony Joshua contra Kristian Prenga.

Anthony Joshua vs Kristian Prenga | Peso pesado

| Peso pesado Hamzah Sheeraz vs Simon Zachenhuber | Por el título súper mediano de la OMB

| Por el título súper mediano de la OMB Josh Kelly vs Caoimhin Agyarko | Por el título súper wélter de la IBF

| Por el título súper wélter de la IBF Reito Tsutsumi vs Alvino Herrera | Peso súper pluma

| Peso súper pluma Jakob Bank vs Pawel August | Peso medio

| Peso medio Nishant Dev vs Cesar Diaz | Peso súper wélter

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