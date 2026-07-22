Saúl Canelo Álvarez pospone su pelea ante Mbilli hasta el 31 de octubre

El boxeador mexicano descartó cualquier posibilidad de tener un combate futuro contra Jake Paul o Logan Paul

Canelo Álvarez cambia de fecha su pelea con Mbilli | Reuters

Saúl ‘Canelo’ Álvarez explicó que su regreso al ring quedó pospuesto debido a una situación familiar que le impidió comenzar su campamento de preparación en las condiciones que acostumbra. El boxeador mexicano tenía previsto enfrentar a Christian Mbilli el 12 de septiembre, pero ahora apunta a volver el 31 de octubre, de acuerdo con lo que declaró en entrevista con Ariel Helwani.

“Tuve algunos problemas en mi familia que necesitaba resolver. Siempre soy muy disciplinado y muy organizado con mis campamentos de entrenamiento, y no estaba listo para comenzar. Por eso pospuse la pelea. Primero necesitaba atender a mi familia”, explicó Canelo. El mexicano señaló que la situación ya está resuelta y que se encuentra listo para iniciar su preparación con miras a la nueva fecha.

“Ahora todo está bien, estoy listo para entrenar y queremos que sea el 31 de octubre”, afirmó el campeón mexicano, quien también confirmó que la pelea se mantiene en Arabia Saudita. Canelo reconoció que suele disfrutar combatir durante el fin de semana de la Independencia de México, pero aseguró que su vínculo con el país no depende de la fecha ni del lugar donde suba al ring.

“Me gustan esos días, obviamente, porque son muy importantes para mí. Pero para mí todos los días son mexicanos. Me siento orgulloso de representar a México, a mi país y a mi gente. Cualquier día es bueno, especialmente para este tipo de peleas. Estoy listo para volver”, señaló.

Canelo revela qué habló con Jake Paul y descarta una pelea entre ambos

Durante la entrevista, Canelo también habló sobre su relación con Logan Paul y sobre el contacto que tuvo con Jake Paul. El mexicano explicó que el encuentro con Jake se produjo durante una videollamada y que, en ningún momento, hablaron sobre una posible pelea.

“Un amigo mío hizo una videollamada y yo estaba con mi hija pequeña. Pero siempre contesto. Si tienes mi teléfono, siempre voy a responder. Él me dijo: ‘Tengo a alguien aquí’, y era Jake Paul. Me dijo que me respetaba y que teníamos algunas cosas en común. Mi amigo empezó a hablar de 200 millones, 200 millones, pero nunca hablamos sobre la pelea con Jake. Él dijo que esperaba que algún día, aunque no peleáramos, pudiéramos ser amigos. Eso fue todo. Nunca hablamos de peleas ni de nada”, explicó.

Canelo también se refirió a la posibilidad de que Jake Paul vuelva a pelear después de su derrota ante Anthony Joshua. “No quiero decir nada ni entrar en eso porque si digo algo, él va a empezar a hablar y no quiero estar involucrado. Como digo, respeto a todos y no es una pelea de la que tengamos que hablar”, comentó.

Al ser cuestionado sobre si el enfrentamiento entre ambos podría realizarse en el futuro, Canelo fue claro: “No, ya no. Ahora él tiene que pensar en volver a pelear. Su vida es su vida y no es mi vida”. Sobre el salto de Jake Paul para enfrentar a Joshua, el mexicano consideró que fue una decisión que tuvo consecuencias.

“Es un hecho, no es una opinión. Fue un error demasiado grande. Él puede pelear y puede hacer dinero. Es un showman y lo hizo bien, pero ser un boxeador de verdad es diferente. Pelear contra un medallista de oro, un campeón mundial de los pesos pesados y un excampeón mundial fue un salto demasiado grande”, afirmó.

Canelo también reconoció que la presencia de figuras como Jake Paul ha llevado a nuevos aficionados al boxeo. “Creo que sí ha hecho algo bueno por el deporte. No veo nada malo en eso. Trajo una audiencia diferente: niños y personas que no conocían el boxeo. Eso es bueno para el boxeo”, señaló.

Canelo sobre los organismos que rigen el boxeo

Sobre el debate en torno a los cinturones y los organismos que rigen el boxeo, el mexicano explicó que no sigue de cerca todas las discusiones, aunque sí considera que los títulos con historia mantienen un significado especial para los boxeadores. “No me importa demasiado todo eso, pero cuando tienes un cinturón con historia, con mucha historia en el boxeo, quieres pelear por ese cinturón”, declaró.

Canelo explicó que su objetivo desde el inicio de su carrera siempre fue convertirse en campeón mundial y ser considerado uno de los mejores. “Mi objetivo era ser campeón mundial. Los cinturones. Ser el mejor”, respondió cuando Helwani le preguntó qué buscaba en sus primeros años como profesional.

El mexicano también defendió el valor histórico de los campeonatos dentro del boxeo. “Muchos campeones y leyendas se convirtieron en campeones mundiales peleando por esos cinturones. Como boxeador, quieres pelear por esos cinturones”, afirmó.

Con el regreso ante Mbilli como objetivo para el 31 de octubre, Canelo Álvarez se prepara para retomar su actividad después de haber pospuesto su pelea de septiembre. El mexicano también dejó claro que su motivación continúa centrada en competir por los títulos y en enfrentar desafíos que mantengan su carrera dentro de los objetivos que se marcó desde el inicio.

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